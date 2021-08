Rieti, modifiche orario di lavoro. Municipale in agitazione

Luca Feliziani 07 agosto 2021 a

Modifiche dell’orario di lavoro senza alcun preavviso e senza nessuna comunicazione fatta ai sindacati, il corpo di Polizia locale di Rieti da venerdì è in stato di agitazione. Il coordinatore nazionale della Polizia Locale e segretario generale di Roma e Rieti della Cisl funziona pubblica, Giancarlo Cosentino, ha inviato ieri al prefetto Gennaro Capo e al sindaco di Rieti Antonio Cicchetti la comunicazionione della stato di agitazione e di espletare il tentativo di conciliazione tra le parti in Prefettura. “Il motivo dell’agitazione del personale è dovuto all’improvviso ordine di servizio emanato in questi giorni da parte del comandante della Polizia Locale senza preavviso alcuno e senza alcuna comunicazione ai sindacati, con cui è stato modificato unilateralmente l’orario di servizio di diversi agenti e ufficiali nelle giornate di sabato e domenica, istituendo i turni fino all’una di notte la domenica e fino alle 5 del mattino di sabato, impiegando il personale in controlli di ordine pubblico” ha precisato Cosentino.

“Gli ufficiali e gli agenti del Comando di Rieti, pur estremamente sotto organico (sono un terzo di quanti dovrebbero essere) non si sono mai sottratti né al loro dovere, né a fare ben di più di quanto sia dovuto, e da oltre un anno e mezzo hanno lavorato e stanno lavorando durante l’emergenza Covid19 in condizioni estreme, mettendo a rischio la loro stessa salute. Mai, né i dipendenti nè il sindacato si sono sottratti al confronto. Abbiamo sempre fatto la nostra parte per far fronte all’emergenza e nessuno si è tirato indietro quando è stato chiamato ad effettuare servizi anche fino a mezzanotte, sebbene il contratto vigente a Rieti preveda che il servizio termini alle ore 21. Ora però di punto in bianco si modifica unilateralmente l’orario di lavoro nei fine settimana, e si dispone di utilizzare la Polizia Locale per i servizi di ordine pubblico notturni. Il fatto più grave è un’altro: ossia che il tutto sia stato disposto senza alcuna informazione per i lavoratori. Non sappiamo se c’è la necessaria e preventiva disposizione del Questore, unica autorità che può disporre l’impiego di personale su attività di ordine pubblico (e nel caso di specie nella veste di ausiliari) e, nel caso, se sia previstol’impiego della polizia locale. Inoltre, si impiegano gli operatori nelle ore notturne senza considerare che, con un personale ridotto all’osso, così facendo non si riuscirebbero a garantire i servizi diurni di polizia stradale e polizia amministrativa, quelli sì servizi specifici della Polizia Locale, lasciando a se stesso il territorio. Ribadiamo al sindaco ed al comandante della Polizia Locale la nostra richiesta di revocare questi ordini di servizio, e di sedersi ad un tavolo di confronto, per il quale siamo disponibili in qualsiasi giorno” conclude il segretario Cosentino.

La risposta del Comune arriva dalla dirigente amministrativa della polizia locale, Sonia Salvi. “In considerazione delle esigenze rappresentate dalla cittadinanza e del riacutizzarsi della curva pandemica nelle ultime settimane, il Questore di Rieti ha ritenuto necessario e opportuno mettere in campo una diversa organizzazione oraria del servizio di ordine pubblico. E’ bene ricordare a tutti che la Polizia Locale, in virtù di leggi dello Stato, è inserita nel novero delle Forze di Polizia che si occupano di ordine pubblico legato all’emergenza Covid e, quindi, rientra tra le forze che il Questore può utilizzare in tale contesto. La nuova organizzazione oraria, derivante dall’ordinanza della Questura di Rieti, prevede, esclusivamente per i fine settimana del mese di agosto, turni tra le 23 del sabato e le 5 di domenica e tra le 19 e l’1 di notte tra domenica e lunedì. Dunque, non vi è alcun modifica unilaterale dell’orario di lavoro ma semplicemente la doverosa risposta ad un’ordinanza emessa, a pieno titolo, dalla Questura di Rieti. Come sempre svolgeremo fino in fondo il nostro dovere, in sinergia con le altre Forze dell’ordine del territorio, per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini”.

