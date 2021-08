Rieti, il Consiglio Comunale dice sì a due nuove scuole con i finanziamenti per adeguamento sismico di complessi scolastici

06 agosto 2021 a

Per la maggioranza si tratta di una “scelta storica” per l’opposizione invece di una “scelta senza una visione” e “operazione di speculazione edilizia”. Ma sta di fatto che la tanto discussa delibera con la quale l’Amministrazione Cicchetti ha ribadito la volontà di rimodulare i finanziamenti previsti per l’adeguamento sismico delle scuole “Sacchetti – Sassetti” e “Sisti – Minervini”, nel senso teso ad investire i relativi fondi nella costruzione di due nuovi edifici scolastici a Rieti, è stata approvata a maggioranza. Nel corso della seduta è intervenuto il Commissario alla Ricostruzione post–sisma Giovanni Legnini che ha ribadito la disponibilità dell’organo commissariale ad accogliere la richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale.

“La proposta elaborata dall’amministrazione mira a realizzare la nuova “Sacchetti Sassetti” nel comprensorio delle “Porrara”, in linea con le previsioni contenute nel Piano quadro approvato a primavera per delineare il futuro assetto di tale ambito urbano – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Antonio Emili -. L’edificio destinato a sostituire la sede della “Minervini”, invece, nel disegno elaborato dall’amministrazione sorgerà nel perimetro delle aree esterne al centro commerciale Perseo, in maniera tale da poter adibire ad uffici giudiziari il vecchio fabbricato. Quanto ai presupposti oggettivi cui è legata la rimodulazione invocata dall’amministrazione, anche secondo l’orientamento espresso dal Commissario Legnini, la costruzione della nuova sede della Sacchetti Sassetti è scelta suffragata dal parere negativo che la Soprintendenza del Lazio ha opposto all’approvazione del progetto di adeguamento sismico dell’antico edificio che la ospitava. Nel caso della Minervini - continua Emili - la costruzione della nuova scuola nelle adiacenze del Perseo abbina ad un risultato maggiore in termini di sicurezza, l’occasione storica di riqualificare un’area in degrado, di sistemare l’asse viario di viale Matteucci e di risolvere l’annoso problema legato alla carenza di spazi di cui soffre da tempo il tribunale di Rieti. Una proposta, quest’ultima, sulla quale la volontà espressa dalla maggioranza consiliare si sposa all’adesione manifestata dal presidente del tribunale di Rieti, dal Procuratore della Repubblica di Rieti, dal Consiglio d’Istituto della Sisti – Minervini e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti”.

Per l’assessore Emili “anche sulla scorta dell’orientamento espresso in Consiglio comunale dal Commissario Legnini, dunque, l’amministrazione comunale confida nella possibilità di ottenere a breve la facoltà di investire i fondi stanziati per il consolidamento dei vecchi edifici nella realizzazione di due nuove scuole. Scelta, questa, con la quale il Comune di Rieti intende fare della Ricostruzione post–sisma l’occasione storica di mettere in sicurezza le nostre scuole, nell’ambito di una più generale opera volta a pianificare il futuro ed a rinnovare il tessuto del nostro territorio urbano” conclude l’assessore all’urbanistica, Antonio Emili.

