Castelnuovo di Farfa, violenta e minaccia di morte la ex: quarantenne ai domiciliari finisce in carcere

06 agosto 2021 a

a

a

Era stato arrestato nell’agosto del 2019 per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali nei confronti della propria compagna. Si tratta di P. S. quarantenne di Poggio Nativo. In quell’occasione, la donna era stata violentemente aggredita ed abusata, ma aveva avuto la forza di fuggire, rifugiarsi nella vicina abitazione dei suoceri e chiamare il 112 in soccorso. L’uomo, che in un primo momento era fuggito, venne subito rintracciato a Poggio Mirteto e tratto in arresto; per questi fatti era finito ai domiciliari presso la sua abitazione dove stava ancora scontando la pena.

Genitore segue e palpeggia un adolescente fuori da un centro commerciale: arrestato



Ma alcuni giorni fa ha pensato bene di rimettersi in contatto con l’ex convivente, rintracciandola telefonicamente e rivolgendogli gravi minacce. La donna ha denunciato subito il fatto e la pronta segnalazione dei carabinieri di Castelnuovo di Farfa, ha fatto si che il la Corte d’Appello di Roma inasprisse la misura restrittiva con quella della misura cautelare in carcere. E così il quarantenne è stato prelevato dalla propria abitazione dai militari della Stazione di Castelnuovo di Farfa che, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno tradotto presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Violenza sessuale su una bambina di 11 anni: anziano condannato a tre anni di carcere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.