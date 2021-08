Rieti, green pass: sconti nei negozi per chi si vaccina. Accordo tra Asl e Confcommercio

Paola Corradini 05 agosto 2021 a

“Un vaccino per sostenere la ripresa” è l'iniziativa lanciata dalla direzione generale della Asl di Rieti e Confcommercio Lazio Nord, prima in Italia, per unire il rilancio dell’economia locale ma in sicurezza grazie alla vaccinazione, per poter raggiungere il maggior numero di cittadini vaccinati. La pandemia in oltre un anno e mezzo, ha colpito duramente la popolazione, messo a dura prova il sistema sanitario e devastato economicamente le piccole e medie imprese.

Da qui l’idea della Asl e di Confcommercio Lazio Nord, di sottoscrivere un protocollo d’intesa per premiare tutti i cittadini che hanno concluso il ciclo vaccinale e, allo stesso tempo, confermare che le attività commerciali e turistiche sono luoghi sicuri e lo saranno maggiormente se i cittadini, per accedere nei negozi, saranno muniti di green pass secondo le normative vigenti. In quel caso i cittadini che lo esibiranno potranno usufruire di uno sconto sulla merce acquistata mentre i commercianti potranno lavorare in sicurezza per loro, per i propri dipendenti nonché per i clienti. Confcommercio proporrà agli associati di Rieti e provincia di aderire all’iniziativa. Agli esercizi che aderiranno verrà consegnata una vetrofania con il “Un Vaccino per Sostenere la Ripresa” con i loghi Asl Rieti e Confcommercio Lazio Nord, per consentire ai cittadini di identificare le attività che aderiscono all’iniziativa. “E' un’iniziativa che offre uno strumento in più per ripartire in sicurezza – ha spiegato il direttore generale Marinella D’Innocenzo – e sono certa che le adesioni saranno numerose e grazie a questa iniziativa arriverà un importante contributo per far ripartire in sicurezza l’economia e raggiungere gli obiettivi della Campagna vaccinale”. Per il presidente di Confcommercio, Leonardo Tosti l’accordo “rappresenta un incentivo alla vaccinazione attraverso lo sconto sugli acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa. L'augurio è che questo contributo porti ad un rallentamento delle restrizioni e al rilancio dell’economia, scongiurando eventuali nuove chiusure”.

In merito al rilascio del green pass dalla Asl ricordano che è una certificazione digitale e stampabile contenente un QR Code e un sigillo elettronico che consentiranno di poter partecipare a eventi pubblici, accedere a Rsa o altre strutture sanitarie e spostarsi tra Regioni e in zone rosse o arancioni. Dal 1° luglio, è valida come EU digital Covid certificate e permette di spostarsi nei Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. Per ora possono scaricare la certificazione i cittadini che hanno ricevuto via sms o email il codice di avvenuta vaccinazione, test negativo o guarigione da Covid-19. Dal 28 giugno sono disponibili sulla piattaforma le certificazioni per tutti i cittadini che hanno concluso il ciclo vaccinale. Dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio, anche in zona bianca, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, a spettacoli, eventi, competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, concorsi pubblici.

