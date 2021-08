Rieti, superbonus: sette mesi per l'accesso agli atti in Comune

Monica Puliti 05 agosto 2021 a

Tempi troppo lunghi per l’accesso agli atti in Comune, passaggio fondamentale nel procedimento per il riconoscimento del Superbonus 110. L’agevolazione, cioè, prevista dal decreto Rilancio, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dal punto di vista sismico della casa; una grande possibilità per i proprietari che debbano eseguire lavori e un grosso sostegno per l’edilizia.

Ebbene, nel complesso iter teso all’avvio del cantiere, l’accesso agli atti rappresenta la strettoia che allunga ben oltre il dovuto i tempi, variabile non di poco conto per una misura, al momento, con una finestra temporale ben definita. “L’attesa, eccessiva, rischia di compromettere ogni cosa, con disagi con cui facciamo i conti ogni giorno – dice il presidente dell’Ordine degli architetti di Rieti, Fabrizio Miluzzo – Si aspettano mesi che possono essere fatali; in questo momento, ad esempio, si stanno esaminando le richieste presentate a fine marzo, ma abbiamo avuto casi di domande risalenti a dicembre scorso ed evase solo nel mese scorso”. Il 5 maggio l’Ordine scrisse al Comune per chiedere un incontro nel quale poter trovare soluzioni tese a ridurre i tempi di accesso agli atti (verifica di conformità dell’immobile rispetto alle normative urbanistico-edilizie in vigore; per beneficiare del Superbonus e autorizzare l’intervento è necessario che non ci siano abusi), incontro che non si è mai tenuto.

“Ci è stato detto – aggiunge Miluzzo – di essere quanto più precisi possibile nella compilazione della modulistica per facilitare il lavoro dell’ufficio comunale preposto”.

Una risposta poco attinente al merito del problema sollevato dall’Ordine che, annuncia il presidente, chiederà un nuovo incontro “perché riteniamo che nell’era digitale in cui viviamo possano esserci soluzioni alternative”.

“Al momento – dice ancora - il Comune dispone di un archivio cartaceo in via della Foresta e ogni volta il fascicolo relativo all’immobile oggetto della verifica viene portato fisicamente negli uffici del settore Urbanistica di viale Morroni dove, previo appuntamento, il tecnico incarico della procedura può visionare i documenti alla presenza di un funzionario comunale. Tutto questo non funziona e in questo anno e mezzo si sarebbe potuto, ad esempio, poter disporre di fascicoli scansionati per accorciare i tempi dell’operazione. Speriamo che il Comune questa voglia ci voglia ascoltare: siamo pronti alla massima collaborazione perché è interesse di tutti che le cose funzionino bene”. Da maggio 2020 le richieste di accesso agli atti al Comune di Rieti per il Superbonus 110 sono state 1.526 con una crescita esponenziale rispetto al periodo immediatamente precedente all’entrata in vigore del decreto che ha previsto l’agevolazione.

