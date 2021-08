Rieti, Enel riacquista le dighe Salto e Turano

Alessandro Toniolli 04 agosto 2021 a

La produzione di energia idroelettrica nella provincia di Rieti passa da Erg ad Enel, si apre la possibilità di una nuova stagione di dialogo e collaborazione, o forse no. Questo in sintesi è quanto emerge dalle prime reazioni della politica locale. A dare la notizia è Fabio Melilli, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

“Enel ha riacquistato da Erg, il sistema di produzione di energia elettrica presente nel Lazio, in Umbria e nelle Marche e che comprende, tra gli altri, i bacini idroelettrici del Salto e del Turano. Una scelta di grande valore che conferma la solidità del principale player di energia del nostro paese. Una buona notizia per i territori interessati, soprattutto se con Enel si riusciranno ad affrontare temi aperti da molti anni e questioni legate allo sviluppo ecosostenibile di due aree ambientalmente pregiatissime della Provincia di Rieti. Sono certo che la sensibilità di Enel ci consentirà di dare le risposte che i territori attendono da tempo. Credo sia opportuno che i comuni dei territori interessati predispongano un documento di lavoro che ci consenta di avviare un confronto con il nuovo gestore. Sono certo che il confronto sarà proficuo e consentirà di dare nuove prospettive alle comunità del Salto e del Turano”. Sulla stessa linea d’onda il presidente della Riserva Naturale Monte Navegna E Monte Cervia, che punta sullo strumento del contratto di fiume “un contratto in cui l’ente proponente, in questo caso la Riserva, prova a coinvolgere il maggior numero di interlocutori possibili per la programmazione da fare sui fiumi e nel nostro caso anche nei laghi. Avere un nuovo interlocutore è una ulteriore occasione per percorrere questa strada”.

Si dimostra invece scettico il presidente della provincia di Rieti Mariano Calisse “vedo grandi slanci ottimistici, quasi dei festeggiamenti, ma io non vedo nulla di diverso rispetto a prima. Enel prende il posto di Erg che in maniera onerosa passa la gestione delle centrali idroelettriche ad Erg, mantenendo le stesse convenzioni, gli stessi rapporti con la Regione Lazio che hanno regolato questa attività fino ad oggi. Non capisco l’esultanza generale, sarò forse io a non riuscire ad afferrare pienamente la portata del cambiamento. Io ho auspicato e provato a proporre, fino a quando mi sono reso conto che non c’erano le condizioni, il passaggio delle competenze ad una società mista pubblico - privata, dove dall’interno una rappresentanza pubblica avrebbe potuto garantire e rappresentare le necessità delle popolazioni che vivono a ridosso dei laghi e a valle, il problema è produrre energia in maniera virtuosa per chi lo fa, rispettando le popolazioni. In questo modo non credo che ci saranno grandi cambiamenti, anche se non rinunceremo a far sentire la nostra voce”. Sullo sfondo restano gli eventi catastrofici delle recenti inondazioni ed una partita legata a ristori mai pienamente goduti dalle amministrazioni locali.

