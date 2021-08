Rieti, rincaro materiali edili. In difficoltà 800 imprese

Monica Puliti 03 agosto 2021 a

Non si ferma la corsa dei prezzi dei materiali da costruzione, schizzati in alto con l’avvio dei cantieri legati al Superbonus 110, con effetti pesantissimi sui bilanci delle aziende. Una situazione resa ancor più grave, nel Reatino, dalla presenza dei cantieri della ricostruzione post sisma nelle aree del cratere dove si lavora già con prezzario al limite e ribassi fortissimi che, uniti all’aumento esponenziale dei prezzi di ferro, rame, gomma, legno e carburanti per i cantieri, creano un mix micidiale per le imprese del territorio. E’ evidente, infatti, che i rincari, anche del 100%, dei materiali da costruzione, cambiano i conti economici stabiliti sulla base di un prezzario che fino a qualche mese fa garantiva margini di guadagno sensibilmente più alti.

“Tra Rieti e provincia – dice Maurizio Aluffi, direttore di Confartigianato Rieti – lavorano 500 imprese nel campo dell’edilizia, cui se ne aggiungono altre 200 che operano nell’impiantistica (settore elettrico e idraulico) e poi un centinaio di serramentisti (infissi, alluminio, legno) per complessive 800 aziende che risentono pesantemente degli effetti della corsa al rialzo dei materiali, alcuni dei quali scarseggiano già da tempo, ad esempio ferro e ponteggi. Così -aggiunge – si rischia il blocco dei cantieri, specie nelle aree del cratere dov’è in corso la ricostruzione”. Qui – concentrati in particolare ad Amatrice e Accumoli e, con numeri ridotti, a Posta e Leonessa – ci sono 150 cantieri aperti, alcuni dei quali di aziende da fuori provincia, che, oltre a fare i conti con una redditività ridotta all’osso per via del massimo ribasso, criterio che nelle aree del sisma si applica in maniera ancora più “feroce” che altrove, sostengono anche i costi legati alla logistica.

“Sono tutte aziende a rischio - sottolinea Aluffi non senza preoccupazione – e con esse è a rischio l’occupazione, e sappiamo bene che l’edilizia costituisce il 70% dell’economia del territorio”. E se dalla Regione era arrivato uno spiraglio di luce con l’impegno, preso mesi fa, di mettere mano alla situazione attraverso la revisione del prezziario a sostegno delle aziende (nel Reatino il settore è costituito da piccole e medie imprese con una media di 2,8 dipendenti), una lettera, giunta venerdì scorso alle associazioni di categoria, informa che la cosa avverrà nei mesi prossimi. Tutto questo, e non è certo un caso, avviene in un momento particolarmente fortunato per l’edilizia alla quale Superbonus 110 e ricostruzione post terremoto hanno dato una bella spinta; più di qualcuno, evidentemente, non si è fatto sfuggire l’occasione, né si è fatto problemi a speculare sui materiali.

