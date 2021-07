postino morto

30 luglio 2021 a

MOMPEO

Uno schianto improviso contro un autobotte e la vettura che, come impazzita, esce di strada finendo nella scarpata. Per Piero Mazzaferri, 61 anni da poco compiuti e ormai vicino alla pensione, non c’è stato nulla da fare. Morto sul colpo probabilmente a causa dell’impatto con il mezzo pesante e il volo nella scarpata tra le vegetazione. Inutili sono stati i soccorsi con i vigili del fuoco di Rieti del distaccamento di Poggio Mirteto che sono intervenuti sulla strada provinciale 46 Tancia, nel territorio del Comune di Mompeo, a causa di questo incidente stradale che ha visto coinvolti i due automezzi.

La dinamica è tutta da chiarire quello che è trapelato dalle testimonianze dell’autista dell’automezzo pesante è che lo schianto è avvenuto in un tratto particolarmente insidioso della provinciale all'altezza di una curva. L’auto aziendale con alla guida l’impiegato delle Poste si è scontrata per cause al vaglio dei carabinieri con un autobotte che trasportava carburante. Uno scontro particolarmente violento che avrebbe poi visto la vettura precipitare in una scarpata, provocando la morte del conducente dell'auto stessa. Inutili come detto i soccorsi arrivati sul posto. Insieme ai vigili del fuoco di Rieti del distaccamento di Poggio Mirteto anche i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito.

Piero Mazzaferri, originario di Magliano Sabina, lavorava alle Poste e da qualche anno dopo aver svolto il servizio di portalettere nel suo paese di origine ma era stato assegnato al centro di recapito di Poggio Mirteto. La notizia della morte di Mazzaferri, ha lasciato sgomenti non solo i colleghi di lavoro ma anche l’intera comunità di Magliano Sabina dove il 61enne era cresciuto e aveva lavorato per tanti anni come postino prima del trasferimento nella sede di Poggio Mirteto dove i colleghi, apprsa la notizia, sono rimasti attoniti. Piero Mazzaferri lascia la moglie e una bambina di appena sette anni. Anche il sindaco Magliano Sabina appresa la notizia lo ha voluto ricordare. Ora saranno le indagini dei carabinieri a fare piena luce sull’incidente.

