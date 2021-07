Rieti, carabinieri. Nuovi orari per l'apertura al pubblico delle stazioni | L'ORARIO COMUNE PER COMUNE

30 luglio 2021 a

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti dal 2 agosto ha disposto per i Comandi Stazione della Provincia nuovi orari di apertura per la ricezione del pubblico, standardizzati, più omogenei e soprattutto adattati alle peculiarità del territorio di competenza (clicca qui per scaricare l'orario di tutte le stazioni).

Il progetto, fortemente voluto dal Comandante Provinciale Colonnello Bruno Bellini, dopo un periodo di doverosa sperimentazione, "da una parte garantisce un costante punto di contatto con la popolazione tenendo conto delle variegate esigenze dei cittadini e, dall’altra, privilegia la proiezione dei servizi di prevenzione generale sul territorio per il mantenimento della sicurezza pubblica", si legge in una nota del comando provinciale.

"Le moderne forme di comunicazione telematica hanno sicuramente avvicinato il cittadino alle istituzioni rendendo meno indispensabile il contatto diretto. Tuttavia la Stazione dei Carabinieri, anche la più piccola, è e rimarrà sempre un insostituibile punto di riferimento per cittadini, autorità ed enti locali. Del resto non può essere ignorata l’importanza del contatto diretto tra chi rappresenta lo Stato e la persona che ne ha bisogno; esiste infatti un impalpabile esigenza di sicurezza, tranquillità e rassicurazione che solo uno sguardo ed una stretta di mano possono trasmettere", continua la nota. Ed è proprio in questa ottica che sono stati rimodulati gli orari dei Comandi territoriali che, per una più agevole consultazione, saranno affissi agli ingressi delle caserme. Chiunque potrà rivolgersi ai Carabinieri di persona, o anche telefonicamente, per concordare eventualmente un appuntamento in orario a lui più congeniale e colloquiare direttamente con i Comandanti dei presidi.

