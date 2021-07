Rieti, sedicenne precipitato a Montopoli. Cantiere passato al setaccio

Elisa Sartarelli 29 luglio 2021 a

Le condizioni del giovane sono gravi ma non corre pericolo di vita. Ha ricevuto una prognosi di 40 giorni il sedicenne caduto per otto metri mentre si trovava all'interno di un centro commerciale abbandonato a Montopoli di Sabina, attualmente ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire di una vicenda che ha letteralmente scosso la comunità Sabina. Il ragazzo, originario di Poggio Mirteto, ancora non è in grado di fornire la sua versione ai carabinieri. In ogni caso il pub dove si trovava il giovane dista a pochi metri dal centro commerciale mai inaugurato in via Ferruti, a Montopoli di Sabina.

Il cantiere del centro commerciale si affaccia proprio sulla strada interna, dove a pochi metri si trova il pub. Per cause ancora da accertare, il giovane sarebbe uscito dal pub, arrivando a piedi nella struttura mai inaugurata e nonostante l'ora tarda e il buio sarebbe entrato. Sembra si trovasse da solo in quel momento, all'interno della struttura abbandonata. Poi la caduta, un volo di otto metri, finendo in una sorta di intercapedine che porta a un livello sottostante. Alcuni ragazzi della vicina birreria hanno visto il ragazzo cadere all'interno della costruzione abbandonata. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, i vigili del fuoco e il 118. Non è stato facile tirare fuori il sedicenne dal punto in cui era caduto. I vigili del fuoco si sono dovuti calare nell'intercapedine e utilizzare un'imbracatura per poterlo riportare in superficie. Poi la corsa all'ospedale Sant'Andrea dove è stato ricoverato con diverse lesioni e contusioni. Controlli saranno effettuati anche sulla colonna vertebrale.

Restano da accertare i motivi che hanno spinto il ragazzo ad allontanarsi da solo dal pub per entrare nel cantiere del centro commerciale abbandonato e le cause della caduta. Inoltre, al momento sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Poggio Mirteto per valutare se fossero stata messa in sicurezza l'area del cantiere in cui è avvenuto il fatto.

