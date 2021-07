Rieti, niente ferie per otto negozi su dieci: "Recuperiamo fatturato"

Monica Puliti 29 luglio 2021 a

La seconda estate dell’era Covid: attività commerciali e imprese, specie quelle rimaste a lungo chiuse per via delle restrizioni, abbasseranno le saracinesche per ferie? “Non c’è un orientamento generalizzato, ma c’è la tendenza a restare aperti, anche se qualcuno, naturalmente, non ha rinunciato alle vacanze, magari più brevi del solito – risponde la direttrice della Cna Rieti, Enza Bufacchi –. Ci sono attività che hanno sempre lavorato, anche nelle fasi più gravi della pandemia – aggiunge -: penso all’artigianato produttivo e alle imprese edili, ad esempio, impegnate, queste ultime, con i cantieri della ricostruzione post-sisma e del Superbonus 110. La chiusura o l’apertura è anche legata al numero di dipendenti di un’attività: più sono e maggiore è la possibilità di farli ruotare in modo tale da non interrompere il ciclo produttivo e delle vendite”.

“Per me solo 2/3 giorni di vacanze – dice Giulia Palmerini del negozio Eva Home di via Garibaldi, che vende tessuti e oggettistica per la casa -. L’anno scorso siamo rimasti sempre aperti e abbiamo goduto di un turismo di prossimità che ci ha fatto lavorare: parecchi italiani in giro, che non potevano muoversi per via delle restrizioni, sono venuti a trovarci. Quest’anno la situazione è un po’ diversa visto che la gente ha maggiore possibilità di spostarsi per le vacanze, motivo per cui, anche per via della stanchezza dopo mesi di lavoro non stop, chiuderemo per un brevissimo periodo. Il Covid ha pesantemente condizionato la nostra attività”, conclude. Estate di lavoro anche al panificio Sorgi di via San Rufo. “La pandemia ha influito sulla mole di lavoro ma non sulle abitudini legate alle ferie estive – sottolinea Patrizia, titolare dell’antico forno insieme al fratello Pietro –. Dovendo rifornire i supermercati, noi non chiudiamo mai, era così prima della pandemia e così sarà anche da qui alle prossime settimane. La nostra attività resta chiusa solo la domenica e le feste segnate di rosso sul calendario”.

Meno incassi, i commercianti chiedono di abbassare gli affitti

Di negozi che chiudono per ferie non ha sentito finora parlare il presidente di Confcommercio, Leonardo Tosti. “Non credo che assisteremo alle chiusure selvagge degli anni passati – dice -, anche perché ci sono attività che sono rimaste a lungo inattive. Dovremo invece sentirci e metterci d’accordo su eventuali rotazioni nel periodo di Ferragosto”. Difficile comunque pensare alle ferie prima del 13 agosto, almeno per i negozi che hanno avviato la stagione dei saldi estivi la cui chiusura è prevista proprio in quella data.

