Rieti, precipita da otto metri in un palazzo abbandonato a Montopoli di Sabina. Sedicenne ferito gravemente

Si è sfiorata la tragedia a Montopoli di Sabina la notte tra il 26 e 27 luglio. Per cause ancora da accertare un sedicenne è precipitato da un palazzo abbandonato dall'altezza di 8 metri. L'immobile è quello in via Ferruti, al confine con Poggio Mirteto Scalo, dove sarebbe dovuto sorgere ormai da anni un centro commerciale e che invece è rimasto un cantiere.

Il ragazzo, è finito in un'intercapedine ed è stato estratto dai vigili del fuoco e dai carabinieri, e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Roma dove è ricoverato. il sedicenne di Poggio Mirteto Scalo ha riportato numerose lesioni e contusioni. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per valutare la sicurezza dell'area.

