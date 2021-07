Rieti Covid, seconda dose di vaccino per il 59% dei cittadini. Open Day per i senzatetto

27 luglio 2021 a

a

a

Procede spedita la campagna vaccinale anti-coivd19 della Asl di Rieti, che nella giornata odierna, con oltre 156.000 dosi di vaccino somministrate nel territorio della provincia di Rieti, raggiunge il 59,3% per numero di assistiti che hanno completato il ciclo vaccinale, contro la media regionale del 56%. In ulteriore crescita anche la copertura vaccinale in prima dose, che raggiunge il 72,5% del totale degli assistiti.

Settamila green pass scaricati nel Reatino

Per ciò che riguarda le fasce di età: l’86% degli over 60 hanno eseguito la prima dose del vaccino, mentre l’82% la seconda. Tra gli under 60: il 64% ha eseguito la prima dose e il 45% la seconda. In questa fascia, il numero di assistiti che non hanno ancora eseguito il vaccino (prima e seconda dose) sono 30.000. Al fine di garantire a tutti i cittadini e in particolare alla fascia under 60 degli assistiti, la possibilità di vaccinarsi e mettere in sicurezza se stessi e i propri cari dal pericolo delle varianti, la Asl di Rieti comunica di aver predisposto, a partire dal prossimo 4 agosto e fino al 13 agosto 2021, 492 appuntamenti al giorno per la vaccinazione Pfizer presso l’hub vaccinale ex Bosi, con prenotazione su piattaforma regionale. Al momento, rispetto ai 4.920 appuntamenti programmati, sono disponibili ancora 2.979 appuntamenti (il 60%). La Asl di Rieti ricorda che dei 53 nuovi positivi formalizzati nelle ultime settimane attraverso i bollettini sanitari, il 90% non sono vaccinati, mentre il 10% non hanno concluso il ciclo vaccinale. Il numero totale delle dosi somministrate sul territorio della provincia di Rieti, raggiunge le 156.723 unità. 86.037 prime dosi (66.720 Pfizer, 16.330 AstraZeneca, 2.987 Moderna) e 70.686 seconde dosi (54.924 Pfizer, 11.329 AstraZeneca, 2.520 Moderna, 1.913 J&J).

Droga a domicilio insieme a frutta e verdura. Due arresti

Per la giornata di giovedì 29 luglio 2021, la predisposizione di un Open Day dedicato alla vaccinazione anti-Covid19 di tutte le persone senza fissa dimora, italiani e stranieri, anche senza permesso di soggiorno. La nuova iniziativa di prevenzione e contenimento della pandemia, si svolgerà a Rieti, presso piazzale Adolfo Leoni (in prossimità dello stadio di atletica leggera Raul Guidobaldi) dalle ore 9 alle ore 16. L’Open Day si avvarrà di una Unità sanitaria mobile e di una equipe vaccinale della Asl di Rieti. Le persone senza fissa dimora, italiani e stranieri, anche senza permesso di soggiorno, potranno accedere alla somministrazione del vaccino monodose J&J autonomamente o accompagnati dai referenti delle strutture di accoglienza. “Si tratta di una iniziativa di sanità pubblica molto importante – spiegano dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti. Una vaccinazione pro-attiva, degli hard to reach i cosiddetti "irraggiunti”, spesso esposti a un maggior rischio a causa di situazioni di grave precarietà, che coinvolge diversi attori, a cominciare dai Gestori dei centri di accoglienza della provincia di Rieti. L’iniziativa fa parte di un Piano teso ad assicurare la copertura vaccinale a tutte le persone con fragilità sociale, iniziato alcuni giorni fa in Sabina, presso l’hub Asl Rieti-Amazon di Passo Corese”.

Coronavirus, due casi a Fara in Sabina. I positivi in provincia salgono a 53

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.