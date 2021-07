Rieti Covid, il bollettino del 26 luglio. Due nuovi casi a Fara Sabina, i positivi diventano 53

26 luglio 2021 a

Due nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di lunedì 26 luglio. Entrambi i casi sono stati riscontrati a Fara in Sabina. Non si registrano nuovi guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 48 tamponi e il totale dall'inizio della pandemia dunque è 103.871. Numero totale dei positivi in provincia di Rieti: 53.

+++Campagna vaccinale anti-covid19 Asl Rieti: superato tetto delle 155.000 mila dosi. Da domani l'hub vaccinale Asl... Pubblicato da ASL RIETI su Domenica 25 luglio 2021

La Asl di Rieti, domenica 26 luglio, ha superato il tetto delle 155.000 mila dosi somministrate sul territorio della provincia di Rieti. In totale sono 155.437 le dosi somministrate, di cui 86.038 prime dosi (66.722 Pfizer, 16.329 Astrazeneca, 2.987 Moderna) e 69.399 seconde dosi (53.957 Pfizer, 11.046 Astrazeneca, 2.483 Moderna, 1.913 J&J).

Vaccino, prenotazioni aumentate del 20%, chiusi gli hub di Magliano e Poggio Mirteto

La Asl di Rieti ricorda che a partire da domani, lunedì 26 luglio 2021, sarà operativa la centralizzazione dei percorsi vaccinali, di Poggio Mirteto e Magliano Sabina, presso il centro vaccinale della Sabina – Amazon di Passo Corese, così da rendere la sede distrettuale di Poggio Mirteto e la Casa della Salute di Magliano Sabina, ancor più disponibili per le attività cliniche e specialistiche. Pertanto, gli assistiti che avrebbero dovuto ricevere il vaccino in prima dose e/o in seconda dose presso tali Centri, da domani, lunedì 26 luglio 2021, saranno indirizzati presso il Centro vaccinale della Sabina – Amazon di Passo Corese, con la calendarizzazione dell’appuntamento che terrà conto della medesima data, ma con orari compresi tra le ore 14:00 e le ore 20:00. In questi giorni, la Asl di Rieti, per andare incontro ai cittadini, sta inviando Sms per comunicare la nuova sede (Passo Corese), il giorno e l’orario delle prime dosi e delle seconde dosi.

Settamila green pass scaricati nel Reatino

