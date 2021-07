Mare, tenta di abusare di un 14enne. Imprenditore reatino arrestato a Tortoreto. Aveva adescato il ragazzino su Telegram

L. S. 26 luglio 2021 a

Un reatino di 55 anni, proprietario di una attività nella località abruzzese, si trova agli arresti domiciliari per aver tentato di abusare di un minorenne adescato attraverso la piattaforma social Chat Telegram. L’episodio è avvenuto nella giornata di sabato a Tortoreto, in provincia di Teramo, dove il 55enne gestisce la sua attività imprenditoriale.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti sul posto dopo una telefonata del padre del ragazzo insospettito dagli atteggiamenti del figlio negli ultimi giorni, l’imprenditore avrebbe infatti adescato il 14enne sulla piattaforma social iniziando con lui una conversazione prima amichevole ma con il passare dei giorni sempre più spinta fino a quando il 55enne non avrebbe proposto al minorenne di vedersi per conoscersi di persona in un luogo poco distanze dall’abitazione dello stesso giovane. Un invito che il ragazzo avrebbe accettato volentieri senza forse immaginare il vero scopo di quell’incontro. Ad accorgersi che qualcosa non stava andando bene è stato il padre che aveva notato strani atteggiamenti del figlio che, proprio quel giorno, si era vestito con abiti eleganti uscendo in maniera furtiva da casa. Insospettito ha deciso di seguirlo fino a trovarlo in atteggiamenti intimi con il 55enne reatino. Prima però di intervenire personalmente ha chiamato i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti immediatamente.

L’uomo è stato quindi portato in caserma per essere interrogato. Nel frattempo il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari e fatto perquisire le sue abitazioni dove sono stati sequestrati telefonini e computer. Questa mattina è attesa la convalida dell’arresto e la nomina di un perito informatico forense che dovrà esaminare tutti i file contenuti nei materiali informatici per verificare se ci sono file con materiale pedopornografico.

