Rieti Covid, il bollettino del 25 luglio: 5 nuovi casi, i positivi salgono a 51

Cinque nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus del 25 luglio. I nuovi casi si registrano a Rieti (2), Castel Sant' Angelo (1), Castelnuovo di Farfa (1) e Collevecchio (1). Non si registrano nuovi guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 119 tamponi e il totale die test eseguiti dall'inizio della pandemia è 103.823. Numero totale dei positivi in provincia di Rieti: 51.

Intanto sabato 24 luglio è stato ufficializzato il record delle somministrazioni di vaccino nell'hub ex Bosi. Nella settimana dal 16 al 23 luglio, giornalmente sono stati vaccinati in media 1.000 cittadini, tra prime e seconde dosi. Anche grazie a tale attività, che ha visto anche la somministrazione delle seconde dosi per i giovani e giovanissimi degli Open Day Junior, la Asl di Rieti oggi supera le 154.000 mila dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti. In totale, le dosi somministrate, sono 154. 457. Di queste, 86.016 sono prime dosi (66.707 Pfizer, 16.328 Astrazeneca, 2.981 Moderna) e 68.441 seconde dosi (53.487 Pfizer, 10.635 Astrazeneca, 2.406 Moderna, 1.913 J&J).

Sono 64.933.226 le dosi totali di vaccini contro il Covid somministrate in Italia dall’inizio della campagna di immunizzazione, dati aggiornati a stamani. Il totale delle persone che in Italia ha completato il ciclo vaccinale è di 29.820.190 pari al 55,21% della popolazione over 12. Vaccinare i ragazzi è importante per due ragioni perché sottraiamo persone che potrebbero ammalarsi, bloccando la circolazione del virus, che varia e contromanovra a seconda di ciò che facciamo. Se vogliamo bloccare le mutazioni, come la variante Delta, bisogna avere quante più persone possibili vaccinate e i giovani, che socializzano molto, possono portare in maniera asintomatica o poco sintomatica il virus in giro e magari attaccare frange di popolazione fragili che ad esempio per motivi sanitari non possono farsi il vaccino». Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, premiato con la Penna al merito a Susa.

