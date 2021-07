Rieti, vaccino Covid. Prenotazioni aumentate del 20%, chiusi gli hub di Magliano e Poggio Mirteto

Lu. Spa. 24 luglio 2021 a

L’obbligo dal 5 agosto del Green pass per accedere al ristorante, partecipare ad eventi o anche andare in vacanza ha avuto un effetto traino sulle prenotazioni delle dosi che sono aumentate, non solo nel Lazio, del 20% ma la percentuale sembra destinata a salire nei prossimi giorni. Il picco delle adesioni alle vaccinazioni riguarda maggiormente i giovani i più “sensibili” al green pass ma l’Asl reatina spera che spinga gli oltre 30 mila under 60 che ancora non hanno fatto una sola vaccinazione. Per questo si continua a premere sull’acceleratore e nella giornata di ieri la Asl ha superato il tetto delle 152 mila dosi di vaccino somministrate in provincia. In totale sono 152.929 le dosi somministrate. 85.596 prime dosi (66.300 Pfizer, 16.327 AstraZeneca, 2.969 Moderna) e 67.333 seconde dosi (52.780 Pfizer, 10.286 AstraZeneca, 2.358 Moderna, 1.909 J&J).

La Asl ha avviato l’apertura di una nuova agenda per la somministrazione del vaccino Pfizer presso il Centro vaccinale della Sabina – Amazon di Passo Corese. Gli slot di vaccinazione saranno prenotabili a partire dai prossimi giorni. Inoltre i percorsi vaccinali di Poggio Mirteto e Magliano Sabina verranno concentrati presso il centro vaccinale Amazon di Passo Corese, così da rendere la sede distrettuale di Poggio Mirteto e la Casa della Salute di Magliano Sabina, ancor più disponibili per le attività cliniche e specialistiche. Pertanto, gli assistiti che avrebbero dovuto ricevere il vaccino in prima dose e in seconda dose nei due Centri, da lunedì saranno indirizzati presso il Centro vaccinale Amazon di Passo Corese, con la calendarizzazione dell’appuntamento che terrà conto della stessa data, ma con orari compresi tra le ore 14 e le ore 20. Ad oggi, quindi, le sedi vaccinali presenti sul territorio sono i seguenti: Centro vaccinale ex Bosi: dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20 (somministrazione vaccino Pfizer). Centro vaccinale caserma Verdirosi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 20 (somministrazione vaccino AstraZeneca). Centro vaccinale della Sabina – Amazon Passo Corese: dal lunedì alla domenica dalle ore 14 alle ore 20 (somministrazione vaccino Pfizer).

Intanto nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: uno a Rieti e l’altro a Fara in Sabina. Si registrano 4 nuovi guariti. Il numero tamponi eseguiti è 320, quello totale 103.429. Il umero totale dei positivi in provincia scendono a 44.

