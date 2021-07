Rieti, Covid. Il bollettino del 23 luglio: 2 nuovi casi e 4 guariti

23 luglio 2021 a

a

a

Rieti, 2 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 4 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza sanitaria del 23 luglio. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (1) e Fara in Sabina (1). Si registrano 4 nuovi guariti: (1) Rieti – (1) Castel Nuovo di Farfa – (2) Poggio Nativo. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 320 tamponi. Totali tamponi eseguiti: 103.429. Numero totale dei positivi in provincia di Rieti: 44.

Vaccini Covid. All'appello mancano 33 mila under 60

Nella giornata odierna la Asl di Rieti supera il tetto delle 152.000 mila dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti. In totale sono 152.929 le dosi somministrate. 85.596 prime dosi (66.300 Pfizer, 16.327 AstraZeneca, 2.969 Moderna) e 67.333 seconde dosi (52.780 Pfizer, 10.286 AstraZeneca, 2.358 Moderna, 1.909 J&J). La Asl di Rieti comunica l’apertura di una nuova Agenda per la somministrazione del vaccino Pfizer presso il Centro vaccinale della Sabina – Amazon di Passo Corese. Gli slot di vaccinazione saranno prenotabili a partire dai prossimi giorni.

Sette casi di variante Delta. La Asl: "Vaccinatevi"

L’Azienda Sanitaria Locale, comunica, inoltre, la centralizzazione dei percorsi vaccinali di Poggio Mirteto e Magliano Sabina presso il centro vaccinale della Sabina – Amazon di Passo Corese, così da rendere la sede distrettuale di Poggio Mirteto e la Casa della Salute di Magliano Sabina, ancor più disponibili per le attività cliniche e specialistiche. Pertanto, gli assistiti che avrebbero dovuto ricevere il vaccino in prima dose e/o in seconda dose presso tali Centri, da lunedì 26 luglio 2021 saranno indirizzati presso il Centro vaccinale della Sabina – Amazon di Passo Corese, con la calendarizzazione dell’appuntamento che terrà conto della medesima data, ma con orari compresi tra le ore 14:00 e le ore 20:00. Per andare incontro ai cittadini, la Asl di Rieti, in queste ore, sta inviando Sms per comunicare la nuova sede (Passo Corese), il giorno e l’orario delle prime dosi e delle seconde dosi. La Asl di Rieti ricorda infine le sedi vaccinali presenti in provincia di Rieti, con giorni di apertura, orari e tipologia di vaccino somministrato: Centro vaccinale ex Bosi: dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (somministrazione vaccino Pfizer). Centro vaccinale caserma Verdirosi: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e sabato e domenica dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (somministrazione vaccino AstraZeneca). Centro vaccinale della Sabina – Amazon Passo Corese: dal lunedì alla domenica dalle ore 14:00 alle ore 20:00 (somministrazione vaccino Pfizer).

Coronavirus, morto uomo di 76 anni. I nuovi casi sono 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.