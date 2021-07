Rieti Covid, il bollettino del 22 luglio. Morto uomo di 76 anni, 5 nuovi casi

22 luglio 2021 a

Rieti, si torna a morire di Covid. Dopo giorni senza vittime legate al coronavirus oggi la Asl nel bollettino sanitario di giovedì 22 luglio ha ufficializzato il decesso di un 76 reatino, positivo al Covid, che era ricoverato in una struttura sanitaria extra Asl. Inoltre all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (5) e Belmonte in Sabina (1). Si registra 1 nuovo guarito a Fara in Sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguito 254 tamponi, il totale dei test dall'inizio della pandemia è 103.109. Si registra un decesso: un uomo di 76 anni (struttura sanitaria Roma). Numero totale dei positivi in provincia di Rieti: 46.

Sono 63.284.802 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 92,4 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 68.505.787 (47.428.220 Pfizer/BioNTech, 11.858.360 Vaxzevria di AstraZeneca, 6.954.569 di Moderna e 2.264.638 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 28.533.541 (il 52,83 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:09 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 11.261.499 (95,5 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 6.414.612 (93,4 per cento) e Campania con 6.146.060 (91,5 per cento). "Le proposte riguardanti i parametri avanzate dalle Regioni sono tecnicamente ispirate al buon senso e al principio di precauzione e operativamente sono pragmatiche, frutto del lavoro di chi sta in prima linea dall’inizio della pandemia. Auspico che il Governo voglia ascoltare chi sta sulla linea del fronte in questa battaglia contro il Covid". Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione.

