Rieti, anziana scomparsa mentre aspettava visita al pronto soccorso. La signora Domenica ritrovata vicino a Vazia

19 luglio 2021 a

a

a

E’ stata ritrovata pochi minuti fa la donna scomparsa da questa mattina. La signora Domenica di 84 anni è stata raggiunta dagli agenti della Polizia in una zona tra Vazia e Santa Rufina. Le sue condizioni sono sembrate buone. L’anziano era scomparsa nella mattina di lunedì 19 luglio mentre stava aspettando di essere visitata al pronto soccorso. In merito alla vicenda arriva la precisazione del direttore del pronto soccorso Flavio Mancini. “In merito all’allontanamento di una paziente dal Pronto Soccorso dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, si precisa che la donna, entrata presso la Struttura di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza alle ore 22:30 del giorno 18 luglio 2021, è stata sottoposta, in un primo momento, a visita da parte di un medico e successivamente a tampone antigenico e analisi ematochimiche. Alle ore 02:00, dopo una ulteriore visita di controllo, è stata sottoposta ad una Tac cerebrale: tutti esami risultati nella norma. Alle ore 06:00 di questa mattina, 19 luglio 2021, la donna, all’ulteriore visita di controllo dei parametri vitali da parte del personale sanitario preposto non risultava più all’interno della Struttura. Pertanto, il medico di guardia, ha immediatamente allertato l’Autorità Giudiziaria fornendo tutte le informazioni del caso”.

IN AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.