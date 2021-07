Rieti, anziana scompare mentre aspetta una visita al pronto soccorso. Si cerca la signora Domenica di 84 anni

19 luglio 2021 a

Anziana di 84 anni scompare mentre aspetta di essere visitata al pronto soccorso. E' accaduto questa mattina, lunedì 19 luglio, a Rieti. Per trovare la donna è stato lanciato un appello: "Della signora Domenica non si hanno notizie da questa mattina alle 7. Ha 84 anni, è di corporatura normale, altezza 1.55 metri , capelli corti bianchi-biondi. Al momento della scomparsa era vestita con pantaloni lino di colore marrone rossiccio, maglietta nera e golf blu, con due bustine in mano. Pare si sia allontanata dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Rieti, dove era in attesa di essere visitata dalla sera precedente. Stamattina è stata localizzata nelle zona tra Cupaello e Santa Rufina, chiunque la riconoscesse è pregato di avvisare le forze dell'ordine".

