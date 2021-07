Rieti, morta anziana. Incidente a Forano: altre due persone ferite gravemente. Interviene l'eliambulanza

18 luglio 2021 a

Una donna morta e due feriti gravi. E' il drammatico bilancio che è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 18 luglio a Forano (Rieti). Per cause che sono ancora da accertare due auto di sono scontrate in via Roma lungo la strada che collega Forano a Gavignano. Una donna di 82 anni è morta. Quando sono arrivati i soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera grave e sono state trasferite con l'eliambulanza a Roma. Sull'incidente indagano i i carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto.

IN AGGIORNAMENTO

