Furbetti del reddito di cittadinanza, dieci denunce e recuperati 50mila euro

I carabinieri smascherano i furbetti del reddito di cittadinanza. Dieci persone denunciate, trenta erogazioni interrotti e 50mila euro recuperati. Dall’inizio del 2021, il Carabinieri di Rieti hanno bloccato l’indebita percezione del beneficio del reddito di cittadinanza a 10 persone, sei cittadini rumeni e quattro italiani, segnalandoli in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti.

Questi sono stati individuati a seguito degli ordinari controlli sul territorio effettuati sinergicamente dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e gli altri reparti dell’Arma operanti sul territorio (territoriali e forestali). Nella maggior parte dei casi l’illecito è stato riscontrato attraverso dichiarazioni e/o documenti falsi e/o ovvero l’accertata omissione di informazioni dovute. In altri casi invece i titolari, dopo aver ottenuto indebitamente il beneficio, non hanno comunicato le variazioni del reddito e del patrimonio. È stata così bloccata l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte degli interessati, per un ammontare complessivo pari a 51.227euro.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti, sempre nell’anno in corso ed in collaborazione con il Comando Provinciale, ha inoltre effettuato 53 controlli su altrettante persone tratte in arresto/fermate dai reparti territoriali operanti sulla provincia, condannate o sottoposte a misura cautelare, interrompendo altre 20 indebite erogazioni del beneficio. Complessivamente, è stata quindi scongiurata per l’erario una perdita di oltre 300.000 euro.

