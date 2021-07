Rieti, sottopassaggio via Maraini. I pendolari dicono sì all'opera

Luca Feliziani 17 luglio 2021 a

A riaccendere i riflettori sul tema “sottopasso sì, sottopasso no”, in ordine di tempo sono stati due episodi. Qualche giorno fa la dichiarazione degli esponenti dell’associazione “Uniti per Rieti” sostanzialmente critica nei confronti del progetto e ieri l’ennesimo episodio che ha interessato il passaggio al livello di viale Maraini che dopo il transito di un treno ha visto rialzarsi solo una sbarra mentre l’altra è rimasta abbassata. E come da programma, macchine in coda, traffico in tilt e qualche improperio dell’ennesimo automobilsta esasperato.

Il dibattito si riaccendo oggi anche grazie all’intervento del comitato pendolari reatini, mai entrati fino ad oggi nella vicenda. Oggi arriva anche il loro via libera all'opera. Sono circa 2.500 le persone che ogni mattina arrivano alla stazione di Rieti destinazione Terni o Roma. “Qualora sia confermata la fattibilità dell’opera, ogni azione volta a migliorare la fruibilità dei trasporti non può che trovarci favorevoli”, le parole sono quelle del presidente del comitato pendolari di Rieti Massimiliano Nicodemo. Il suo non è un sì a prescindere, ma condizionato alla fattibilità dell’opera. “Nel corso degli ultimi anni di promesse su fantomatiche ferrovie ce ne sono state tante, anche troppe e mai mantenute. La linea per Terni con l'arrivo dei bimodali in servizio per il 2022, e gli interventi strutturali previsti, è la migliore soluzione percorribile nel medio periodo per il territorio reatino. I rappresentanti politici del territorio, a tutti i livelli, si dovrebbero impegnare per favorire lo sviluppo della linea con l'inserimento di nuovi orari, piuttosto che perdersi in polemiche sterile, lasciamo il benaltrismo ai leoni da tastiera” conclude Nicodemo.

Il discorso viene completato da Giuseppe Gizzi, membro storico del comitato pendolari. “Io credo che ci sia una certa politica che è contraria all’opera soltanto perché alla ricerca di consenso, altrimenti difficile spiegare una contrarietà a un progetto che non costa un euro per le casse comunali”. Il consigliere comunale con delega ai Trasporti Moreno Imperatori assicura che il progetto va avanti. “Il cambio di dirigenza in capo a Ferrovie ha rallentato la macchina, ma presto avremo notizie sui quattro passaggi al livello fuori la città e la sistemazione del sottopasso della Questura che in qualche maniera sarà propedeutico a quello di viale Maraini ancora in fase di studio. La sistemazione del primo potrebbe permette di modificare in meglio anche il sottopasso di viale Maraini che avrebbe un impatto minore”.

