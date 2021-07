Task force contro l'abbandono dei rifiuti

14 luglio 2021 a

Come nuovi 007 al servizio dell’ambiente. L’azione in simbiosi dell’assessorato all’Ambiente e del corpo dei vigili urbani di Rieti ha fatto nascere una task force di tre agenti che in borghese da qualche settimana hanno cominciato a mettere un freno alla migrazione dei rifiuti. Cioè a tutte quelle persone che portano per comodità i rifiuti dalla loro zona di residenza servita dal servizio di raccolta differenziata a uno dei cassonetti del centro storico, zona ancora non servita dal servizio. E questo provoca un doppio danno: prima altera i valori della stessa differenziata e in più costringe il Comune ad aumentare i costi della Tari vista la crescita dell’indifferenziata.

Una azione di repressione partita circa un mesa fa che comincia a dare i frutti sperati. Infatti nei blitz a spot organizzati dal comando dei vigili urbani in pochi giorni sono state individuate una quindicina di persone ed elevate sette multe. E’ questo fa sapere l’assessore all’Ambiente Claudio Valentini “è solo l’inizio”. Questa amministrazione spinge forte sul tasto della repressione, ma mettendo anche disposizioni servizi mirati a scoraggiare questo brutto fenomeno. Ma dove non arriva la persuasione arriva la repressione con multe a volte anche salate per chi viene sorpreso a gettare rifiuti lontano dalla sua zona di residenza. L’attività di repressione si muove senza un programma pre stabilito. Il comando ordina e i tre vigili in borghese la mattina molto presto quando la città ancora dorme cominciano a perlustrare alcune zone del centro storico.

“Siamo costretti a intervenire in questo modo - dice Valentini - queste comportamenti vanificano i nostri sforzi. Producono un danno all’ambiente e alle tasche dei cittadini che invece si comportano bene. Questo non è più consentito”. “Sulla spinta di alcune segnalazioni abbiamo decisioni di iniziare un controllo minuzioso” dicono dal comando dei vigili urbani. “Non siamo assolutamente felici quando multiamo, ma questo malcostume va assolutamente sconfitto”.

