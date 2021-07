Rieti, spaccio di droga: uomo arrestato a Collevecchio

11 luglio 2021 a

a

a

Nella giornata di venerdì, i carabinieri della stazione di Collevecchio, nel corso di specifico servizio mirato al contrasto dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un cittadino italiano del luogo, G.F., di 55 anni, per detenzione ai fini di spaccio di complessivi gr. 52 di cocaina.

Nascondeva la droga nel suo garage a Roma. Arrestato reatino di 42 anni

L’arresto è maturato come naturale conseguenza dell’ordinaria attività informativa posta in essere dal Comando Stazione e finalizzata al capillare controllo del territorio. In tale contesto sono stati individuati il soggetto e la sua abitazione dove, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti, oltre alla cocaina, un bilancino di precisione ed altro materiale necessario al confezionamento delle dosi.

Nascondeva 75 dosi di cocaina nel cambio della Merdedes, arrestato

Lo stupefacente, posto in vendita sull’illegale mercato corrente in provincia, avrebbe potuto consentire un guadagno fino a diverse migliaia di euro. L’arrestato è stato tradotto preso il carcere di Rieti in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice del Tribunale di Rieti.

IN AGGIORNAMENTO

Nascondeva hashish e cocaina, arrestata donna di 51 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.