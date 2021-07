Rieti, saldi. Primi giorni di svendite, i commercianti: “Qualcosa si vende, ma ai negozi non ci sono file”

Monica Puliti 09 luglio 2021 a

a

a

I reatini e i consumi dopo un anno e più di pandemia. Sono i commercianti il termometro che segna se e come sia cambiato l’approccio verso gli acquisti, se sia tornata la voglia di spendere, spinta da uno stop protratto troppo a lungo. “Siamo tornati agli standard d’inizio 2019 – dice Mattia Paolucci di Gentleman, negozio di abbigliamento in piazza Cavour – e abbiamo ricominciato a lavorare regolarmente; non c’è una grossa affluenza per via dei saldi, ma comunque si lavora. Ora vedremo cosa accadrà a settembre, siamo fiduciosi che tutto vada per il meglio anche perché quanto accaduto l’anno scorso non sarebbe più sostenibile in futuro”. “La gente ha ripreso ad acquistare e, dopo mesi chiusa in casa, predilige abiti e scarpe eleganti, da cerimonia, settore praticamente annullato dalle restrizioni anti Covid e che si è rimesso in moto – dichiara Annamaria Giovannelli di Robe di Kappa in via Roma – Non siamo comunque tornati alla fase pre-pandemica, si lavora ma in misura ridotta rispetto a prima”. Con una notazione negativa sulle abitudini dei clienti “poco attenti alle misure di sicurezza”. “Le persone si sentono eccessivamente sicure e non si preoccupano più di indossare la mascherina o di igienizzare le mani al momento di entrare in negozio”, aggiunge.

Coronavirus, a Rieti nove negozi su dieci rinunciano alle ferie per recuperare quanto perso con il lockdown

Che ci sia voglia di spendere è confermato anche da Piero Grillo di Tilt, sempre in via Roma: “File per via dei saldi non ce ne sono ormai da anni, ma i nostri clienti sono tornati e hanno voglia di fare compere e, finalmente, di riassaporare la libertà. Siamo ancora lontani dalla fase pre Covid, ma siamo fiduciosi che piano piano le cose torneranno come prima. Quanto alle misure di sicurezza, chi entra da noi è molto attento nel rispettarle”. Settore un po’ diverso quello di Alberta Tabbo di AmatriciAmo, negozio di eccellenze gastronomiche di via della Cavatella, ma che racconta comunque di come siano cambiate le abitudini dei clienti.

"Ora una ripresa più rapida". Le associazioni di categoria scommettono sulla zona bianca

“Chi viene da me ha già fatto una scelta legata alla qualità e alla territorialità dei prodotti – sostiene – Con la pandemia si è dato maggior valore ai cibi locali e si è posta attenzione ai grani antichi utilizzati per fare il pane, si sono riscoperti l’economia legata agli acquisti gastronomici e il mangiare bene. Il nostro esercizio – dice ancora – è stato ‘utilizzato’ come negozio di prossimità anche per via delle consegne a domicilio che abbiamo fatto regolarmente e abbiamo assistito con grande soddisfazione alla fidelizzazione dei clienti”.

Saldi al via. Domani negozi aperti fino a mezzanotte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.