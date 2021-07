Rieti Covid, il bollettino dell'8 luglio. Nessun nuovo caso, il camper dei vaccini a Osteria Nuova | Foto | Video

08 luglio 2021 a

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registra 1 nuovo guarito. Numero tamponi eseguiti: 209. Totali tamponi eseguiti: 100.510. Totale positivi in provincia di Rieti: 20.

Oggi pomeriggio, giovedì 8 luglio, a partire dalle ore 17, si svolgerà la terza tappa del Tour Vaccinale anti-Covid19 della Asl di Rieti, con ausilio di Unità Sanitaria Mobile: l'iniziativa di prevenzione prevede la somministrazione del vaccino monodose J&J a tutti gli over 18 anni, con prenotazione diretta sul posto. Grazie all’Unità Sanitaria Mobile, un’equipe vaccinale aziendale composta da medici, infermieri e operatori socio sanitari, raggiungerà Osteria Nuova e dalle ore 17 fino alle ore 22 somministrerà il vaccino monodose J&J a tutti gli over 18 con prenotazione diretta sul posto. L'iniziativa, con il trascorrere delle ore, assumerà anche una connotazione ludica, con momenti musicali offerti dal comune di Poggio Moiano, così da trasformare l’iniziativa in una vera e propria festa di piazza. Inoltre, tra tutti i cittadini che si vaccineranno, verrà estratto un fortunato che si aggiudicherà un premio gentilmente offerto dall’Accademia Italiana della cucina delegazione di Rieti, dall’Azienda agricola D’Ascenzo, Salumificio SA.NO, Azienda Agricola La Mucilla, Colle Solatio, Azienda agricola Le Cese. Le prossime tappe del Tour saranno: Castel Sant'Angelo il 12 luglio e Poggio Mirteto il 14 luglio. Il Tour vaccinale anti-covid19 si concluderà a Rieti, alla fine di agosto, con l’evento di chiusura del Tour vaccinale.

Sono 55.456.276 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’88 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 63.036.569 (43.065.630 Pfizer/BioNTech, 11.775.521 Vaxzevria di AstraZeneca, 5.940.811 di Moderna e 2.254.607 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 21.999.201 (il 40,73 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:18 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 9.790.297 (il 90,2 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 5.630.642 (l’89,6 per cento) e Campania con 5.404.344 (l’88,3 per cento).

Quattro contagi a Poggio Nativo, sindaco: “Non riconducibili a variante Delta”

