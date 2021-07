Quattro contagi a Poggio Nativo, sindaco: “Non riconducibili a variante Delta”

07 luglio 2021 a

Dopo diversi giorni covid-free, la Sabina torna a registrare nuovi casi, con la sorpresa di tutti; ad avvisare della indesiderata circostanza, è direttamente il sindaco del comune dove, purtroppo, sono risultate 4 persone positive; infatti, come comunica ufficialmente Veronica Diamilla, primo cittadino di Poggio Nativo, che riferisce, “come avrete appreso dal bollettino dell’Asl di Rieti oggi torniamo a contare numero 4 soggetti positivi al Covid-19, afferenti ad un unico nucleo familiare”.

Fortunatamente, come tiene a precisare Diamilla “non risulta esserci riconducibilità alla cosiddetta variante Delta”; tuttavia, prosegue il sindaco poggiano, “il fatto che dopo settimane in cui la nostra Provincia risultava essere Covid free, torniamo a contare casi di contagio in crescita, ci induce ad appellarci con fermezza alla necessità di sottoporci tutti, quanto prima, alla vaccinazione; dobbiamo agire ora per scongiurare che nel prossimo autunno, possano esserci numeri di contagi che ci obbligheranno a nuove restrizioni e chiusure; dobbiamo arrivare alla riapertura delle scuole con il numero più alto possibile di vaccinati; i vaccini sono l’unica arma contro il virus”.

A tal proposito, Diamilla ricorda che “oltre all’Hub vaccinale aperto presso lo stabilimento Amazon, potete vaccinarvi con il vaccino monodose Johnson&Johnson (popolazione over 18) a Poggio Moiano (giovedì 08 luglio), e Poggio Mirteto (mercoledì 14 luglio)”, e che “la ASL di Rieti, ci invita a ricordare che il vaccino Johnson&Johnson è un vaccino sicuro, ha una immunità di lunga durata, è mono dose, quindi in pochi giorni efficace, e protegge contro la variante del virus Sars-cov2 delta o cosiddetta indiana”. Bollettino Asl All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra un nuovo soggetto positivo al test Covid 19.Non si registrano nuovi guariti. Numero tamponi eseguiti: 257. Totali tamponi eseguiti: 100.301.Totale positivi in provincia di Rieti: 21.

