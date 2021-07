Sicurezza, nuove telecamere installate nel centro storico

07 luglio 2021 a

Saranno installate a breve nuove telecamere nel centro storico di Monterotondo e in altri punti sensibili del territorio. Con l’atto di indirizzo approvato lo scorso 8 ottobre 2020 con una delibera di Giunta il Comune di Monterotondo aveva approvato l’installazione di 17 telecamere in zone sensibili della città. Nella delibera si leggeva che l’intervento si è reso necessario “alla luce delle attuali problematiche sociali” e per migliorare il “livello di sicurezza percepita, intervenendo soprattutto in alcune aree ritenute sensibili della Città”. Con la determinazione numero 42 è stata affidata alla Ditta Infomain di Pizzichelli Fabio la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza urbana per una spesa totale di 39mila euro, finanziati all’80% dalla Regione Lazio.

Ci sono voluti insomma 10 mesi ma alla fine le tanto agognate telecamere potranno essere installate. Nella Delibera di ottobre si spiegava che “risulta fondamentale implementare le installazioni di monitoraggio mediante sistemi di videosorveglianza nei siti di ritrovo dei ragazzi, quali le zone della “movida” del Centro Storico della Città, nelle piazze e presso la Stazione Ferroviaria, ove i cittadini più lamentano il disturbo alla quiete ed atti di vandalismo generalizzato, nonostante il tessuto economico e sociale di base si presenta sano, le influenze della microcriminalità sono all’ordine del giorno. I sistemi di ripresa video e quindi l’estrapolazione delle immagini registrate in contesti interessati da comportamenti illeciti, consentono indubbiamente di raggiungere migliori livelli di collaborazione e sinergia con le altre forze di Polizia presenti sul territorio, oltre a svolgere un importante azione di prevenzione”.

L’intervento era divenuto ormai indifferibile visto che “oltre alle quattro telecamere dei varchi Ztl”. Monterotondo è dotata di soltanto “altri tre impianti, installati nella centralissima Piazza Duomo, alla Passeggiata (parco pubblico e area pedonale) ed in Piazza Roma”. La ditta incaricata del lavoro installerà 2 telecamere su Piazza Giovanni Paolo II, altrettante su Largo Pincetto, Piazza del Popolo, Palazzo Comunale, Piazza Berlinguer, Piazzale della Stazione e la Scuola Media Cardinal Piazza. Una telecamera verrà installata allo Sbracato, ovvero, nel cuore del Centro Storico, e al Parco Arcobaleno.

