Il Rotary Club conferma il presidente Boschetto e presenta la nuova squadra

Nella splendida cornice del Casale di Villa Battistini parte la nuova avventura del Rotary. Il Club reatino ha infatti presentato la sua nuova squadra pronta per realizzare l’ambizioso programma per i prossimi mesi.

Alla presenza dell’assistente del governatore del distretto 2080 per l’anno 2020/21 Roberta Ricci e dell’assistente incoming Mauro Massoli e del colonnello Bruno Bellini Comandante Provinciale dei Carabinieri, si è svolto presso il ristorante Casale di Villa Battistini il “Passaggio della Campana” che nella tradizione Rotariana chiude un anno di esercizio ed affida ad un nuovo presidente e al suo consiglio direttivo la gestione delle attività del club per i successivi 12 mesi. Confermato alla presidenza anche per l’anno 2021 – 2022 Sandro Boschetto che ha presentato la sua nuova squadra così composta: presidente incoming Antonio Perelli, prefetto Massimo Martellucci, tesoriere Marco Faraglia, consiglieri Gianfranco Formichetti, Stefano Pozzovivo, Enrico Rinaldi.

Lunga la lista delle iniziative promosse dal Rotary club di Rieti nell’ultimo anno molte delle quali hanno riguardato il sociale e il mondo della cultura sono state ricordate dal presidente che ha anche assegnato, oltre ad altre onorificenze, il 35esimo Sabino d’Oro. Quest’anno l’ambito riconoscimento è andato all’atleta reatina Martina Caramignoli, stella del nuoto italiano, collegata da remoto per gli impegni preolimpici che a breve la porteranno a Tokio per difendere i colori italiani nell’olimpiade giapponese. Il presidente Sandro Boschetto ha salutato i molti ospiti presenti all’iniziativa illustrando le ambiziose iniziative che il Rotary Club di Rieti adotterà nei prossimi dodici mesi a favore del nostro territorio nel segno del tradizionale spirito di servizio rotariano.

