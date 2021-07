Rieti: chiuse altre tre filiali di banca a Cantalupo, Cittaducale e Forano

05 luglio 2021 a

La segreteria provinciale della Federazione Autonoma Bancari Italiani fa il punto della situazione del settore nella provincia di Rieti, tra fusioni, prossima quella della Banca di Credito Cooperativo del Velino con la Bcc di Spello, chiusure, a breve spariranno sportelli a Cittaducale, Cantalupo e Forano, riduzioni di personale e disinteresse delle istituzioni.

Banche, in due anni chiuse 12 filiali

Era stata Intesa Sanpaolo a occupare l’attenzione dei reatini solo pochi mesi fa con la chiusura degli sportelli di Vazia e Quattro Strade e l’annunciata e, a quanto pare confermata, chiusura dello sportello di Cittaducale, ma l’operazione dell’erede nel nostro territorio della Cassa di Risparmio di Rieti (assorbita nel 2015), pare inserirsi in un contesto generalizzato che tende a punire le aree marginali in favore dei grandi centri del nord Italia. Dalla Fabi affermano: “Da una nostra indagine la presenza di sportelli bancari nel territorio provinciale si è ridotta drasticamente negli ultimi anni. Molto è dipeso dalle fusioni e acquisizioni che si sono succedute. Nel corso del tempo sono anche sparite alcune banche locali come Cariri e Banca Popolare Rieti. Attualmente l’unica banca locale rimasta, la Bcc del Velino, ha in programma di fondersi con la Bcc di Spello.

Gli istituti di credito negli ultimi 8 anni hanno chiuso nella provincia 26 sportelli bancari, di cui 11 in città, penalizzando intere aree. Le scelte per le varie chiusure a volte sembrano fatte solo in base alle distanze rilevate sulle mappe stradali non tenendo conto né della carenza di infrastrutture mezzi di trasporto né della elevata età media della popolazione”.

Quanto al personale poi “con gli accorpamenti di filiali le banche aggregano i clienti ma non il numero del personale a loro dedicato. Questo genera sia un disservizio alla clientela, costretta a lunghe code fuori dagli sportelli bancari, sia un eccessivo carico di lavoro per i dipendenti per soddisfare le richieste di un sempre maggiore numero di clienti. Ricordiamo inoltre che per il 2021 sono in programma altre chiusure di filiali di Intesa Sanpaolo nei comuni di Cittaducale, Cantalupo e Forano”.

