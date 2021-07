Rieti, assunzioni in Comune. Sessanta persone coronano il sogno del posto fisso

Luca Feliziani 04 luglio 2021 a

a

a

L’amministrazione comunale di Rieti è tornata ad assumere. E lo ha fatto in maniera incisiva: 30 persone già entrate in servizio il primo di luglio, altre 30 entreranno in organico nel mese di settembre. Sessanta persone in più e tutte a tempo indeterminato. Proprio nei giorni in cui il Governo sblocca i licenziamenti, l’amministrazione Cicchetti sblocca le assunzioni. E per un Comune in predissesto non è cosa da poco. Anzi, è stato uno sforzo importante come sottolinea l’assessore al Personale Oreste De Santis. “Preparare un concorso in piena pandemia non è stato semplice. Abbiamo messo in campo un lavoro notevole per mettere tutti i candidati nelle condizioni di sicurezza e per questo debbo ringraziare la dottoressa Sonia Salvi, l’architetto Emanuela Rinaldi, il dottore Damiano Colaiacomo e il segretario comunale Laura Mancini e tutto l’ufficio del personale”. Ma veniamo alla ciccia. Trenta persone già in servizio e trenta lo saranno a breve. Tra operai, diplomati e dirigenti, una bella infornata che ringiovanisce e potenzia il Comune di Rieti.

Bollette record per le fontane pubbliche. Turina sfida in sindaci: "Le tariffe le avete decise voi"

“Siamo stati il primo Comune in Italia a organizzare un concorso in piena pandemia e la cosa ci riempie d’orgoglio. Ma la cosa più importante è che abbiamo offerto lavoro a 60 giovani, che iniziano la nuova avventura pieni di entusiasmo e voglia di far bene. Questo è l’aspetto più importante in un’epoca in cui si licenzia, il Comune di Rieti, invece, va in direzione opposta assumendo tanti giovani”. Uno sforzo economico non indifferente che andrà a pesare sulle casse comunali per circa 840 mila euro. Andiamo con ordine. Dal primo luglio sono entrati in organico 7 persone di categoria D, 11 categoria C, 5 categoria B, in più sono stati stabilizzati 7 lsu; 30 in totale e tutti a tempo indeterminato. Poi altri trenta arriveranno a settembre visto che la giunta giovedì scorso ha dato l’ok allo scorrimento della graduatoria. A settembre arriveranno 6 categoria B, 12 categoria C, 9 categorie D, 3 lsu e tre tecnici del sisma pagati dalla Regione.

Disabili, 6.800 permessi sotto la lente

“E’ uno snodo fondamentale per questa amministrazione - ha concluso l’assessore De Santis - nonostante i problemi, assumiamo tanti giovani, svecchiamo la macchina comunale e diamo slancio e forza all’ente. Nel concorso appena concluso sono risultate idonee 99 persone. Sessanta verranno assunte dal Comune di Rieti, per le altre ci sono richieste da comuni limitrofi come Roma, L’Aquila, Avezzano e Terni. Quindi per noi è una doppia soddisfazione perché alla fine le persone giovani che troveranno lavoro non sono più 60, ma 99. Mi sembra un risultato straordinario”.

Si barrica in Comune. La protesta di un ex dipendente Gea

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.