Andrew Howe insultato sui social: "Fascista". Il caso degli azzurri inginocchiati: "Vi spiego cosa volevo dire"

Andrew Howe finisce nel mirino dei leoni da tastiera per le velate critiche che ha manifestato qualche giorno fa, in un'intervista radiofonica, sugli azzurri inginocchiati contro il razzismo. L'aviere reatino, primatista italiano di salto in lungo, a Radio Cusano Campus aveva manifestato la sua perplessità: "Secondo me i giocatori della Nazionale non si dovrebbero inginocchiare, perché Black Lives Matter è una situazione molto americana”. Parole apprezzate anche dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che aveva dedicato a Howe un post su Facebook. Ma, come detto, non sono mancati gli insulti. Howe è stato tacciato come "fascista" o "razzista".

Una serie di insulti che hanno spinto Andrew Howe a replicare con un post su Instagram pubblicato nella mattinata di sabato 3 luglio: "Allora è ora di spiegare bene ciò che volevo dire dato che mi arrivano insulti di vario tipo chiamandomi fascista (io sono di colore se qualcuno se ne è dimenticato)", scrive l'atleta che continua: "Sono totalmente contro la discriminazione di ogni genere che sia razziale, di religione, di Genere e sarò sempre per l'uguaglianza e la difenderò sempre. Odio, ma dico odio che gli estremisti che usano parole a fini o scopi politici".

"Come ho già detto - continua - questo paese non ha gli stessi problemi di razzismo degli Americani, ma ciò non vuol dire che non li ha. Se ho vissuto delle situazioni di discriminazione da piccolo? SI ma la mia esperienza non è paragonabile a ciò che passano i mei compagni neri e la comunità Lgbtq tutti i giorni. Inginocchiarsi contro il razzismo, contro la discriminazione di genere, contro il maltrattamento delle donne, contro la guerra per me dovrebbe essere d'obbligo ad ogni manifestazione, ma non deve essere di sinistra o di destra dovrebbe essere il nostro senso civico e la nostra voglia di cambiare questo mondo a farci inginocchiare e non la paura di essere etichettati".

