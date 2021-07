Amazon, apre il centro vaccinale nel centro di distribuzione di Passo Corese. Obiettivo 500 somministrazioni al giorno

Pa. Gio. 02 luglio 2021 a

Questa mattina, venerdì 2 luglio, il nuovo hub per le vaccinazioni anti-Covid della provincia di Rieti aprirà i battenti nei locali messi a disposizione dal centro distribuzione Amazon FCO1 di Passo Corese. Dove, sempre questa mattina, prenderanno il via anche le somministrazioni del siero Johnson & Johnson per i dipendenti della multinazionale americana, che dopo il Piemonte avvia così la campagna di vaccinazioni interne anche nel Lazio. All’inaugurazione, in programma alle 9 di questa mattina, prenderanno parte il direttore generale della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo, l’amministratore delegato di Amazon Logistica Italia, Salvatore Schembri Volpe, il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, e le altre autorità locali e provinciali. Il nuovo hub di Passo Corese sarà in funzione fino alla fine di settembre.

Amazon, entro fine anno gli occupati nel centro di Passo Corese saranno quasi 2.000

La struttura, com’è ormai noto, funzionerà in maniera “ibrida”, con una parte destinata ai cittadini residenti nella Regione Lazio, e una parte ai dipendenti del colosso americano del commercio online, per una capacità, annunciata dalla stessa Asl reatina, di somministrare circa 500 inoculazioni al giorno. Numero che, sommato alle dosi già somministrate sia dal centro vaccinale di Fiano Romano, dall’altra parte del Tevere, sia dal nuovo hub appena aperto presso i locali del Cnr di Monterotondo, a 10 chilometri scarsi di distanza, porta la capacità di inoculazione del vaccino anti-Covid dell’intera area tiberina a oltre 1000 dosi al giorno, rendendo il quadrante secondo soltanto a Roma.

Amazon, il 2 luglio l'inaugurarzione del centro vaccinale

Intanto ieri 1 luglio in provincia di Rieti è stato superato il tetto delle 125 mila dosi di vaccino somministrate. Nel dettaglio, sono 125.947 le dosi di vaccino somministrate, di queste, 78.873 sono prime dosi (59.789 Pfizer, 16.300 AstraZeneca, 2.784 Moderna) e 47.074 sono seconde dosi (39.018 Pfizer, 5.752 AstraZeneca, 1.078 Moderna, 1.226 J&J).Infine si registra si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19 e un nuovo guarito. Il totale dei positivi in provincia di Rieti è di 10.



