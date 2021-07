Rieti Covid, il bollettino del 1 luglio. Un nuovo caso a Fara in Sabina. I positivi restano 10

01 luglio 2021 a

Dopo giorni di tregua nel reatino oggi si registra un nuovo caso di positività al Covid-19. Secondo quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl di Rieti del 1 luglio c'è stato un caso di positività a Fara in Sabina. Nelle ultime 24 ore viene segnalata, inoltre, anche la guarigione di una persona ad Amatrice. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 210 tamponi e dunque il totale dall'inizio della pandemia raggiunge 99.220. Restano 10 positivi in provincia di Rieti.

"Nel Lazio abbiamo il 10% dei casi da variante Delta, l’Ecdc ha già detto che molto presumibilmente ad agosto questa variante sarà prevalente". Lo ha affermato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ospite di Radio Anch’io su Rai Radio 1. Per scovare la variante Delta "nel Lazio sequenziamo il 100% dei tamponi positivi - ha aggiunto - Mesi fa a livello nazionale si era deciso di fare un consorzio ma ancora non è partito". Poi l'assessore ha ribadito la sua preoccupazione per le forniture del vaccino Pfizer: "A luglio abbiamo un problema con Pfizer, ma c’è anche il fatto che noi tutti attendevamo il vaccino Curevac che però non ha superato gli standard europei e questo ci porta in difficoltà. Pfizer non sta anticipando le dosi come ha fatto invece a a giugno".

La direzione aziendale della Asl di Rieti annuncia l’avvio del primo Tour Vaccinale anti-covid19 del Lazio con l’ausilio di una Unità Sanitaria Mobile: si tratta di una iniziativa unica nel suo genere, che prevede la somministrazione del vaccino J&J a tutti gli over 18 anni, con prenotazione diretta sul posto senza ticket virtuale. Grazie all’Unità Sanitaria Mobile, un’equipe vaccinale aziendale composta da medici, infermieri e operatori socio sanitari, raggiungerà le piazze di Cantalice il 4 luglio, Borgorose il 7 luglio, Poggio Moiano l’8 luglio, Castel S. Angelo il 12 luglio e Poggio Mirteto il 14 luglio. Al momento sono previste 150 somministrazioni ad evento. Il Tour vaccinale anti-covid19 si concluderà a Rieti, alla fine di agosto, con l’evento di chiusura del Tour vaccinale, nella speranza che in quella occasione si possa festeggiare anche il raggiungimento dell’immunità di gruppo.

