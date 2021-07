Passo Corese, chiude i battenti la scuola paritaria Santa Croce. Addio all'asilo delle suore

Paolo Giomi 01 luglio 2021 a

Ultimo giorno di attività, quello di ieri mercoledì 30 giugno, per la scuola paritaria dell’infanzia “Santa Croce”, che chiude definitivamente i battenti dopo aver accompagnato i piccoli studenti di Passo Corese per ben 63 anni. Prima come “asilo delle suore” (questo il nome con cui la scuola veniva chiamata in passato), quindi con l’attuale nome. Si chiude così un importante capitolo per la popolosa frazione del Comune di Fara Sabina, ed è una chiusura che non piace e che scontenta molti, tra la popolazione residente. Una popolazione che in ogni modo, attraverso i genitori dei bambini iscritti, ha tentato di salvare il futuro della struttura, attraverso un lungo confronto con la struttura parrocchiale, che però non ha portato a nessuna “fumata bianca”.

Così alla fine la decisione, per certi versi unilaterale, comunicata all’inizio dell’anno dalla diocesi Sabina-Poggio Mirteto (e anticipata dal Corriere di Rieti addirittura un anno prima, nel 2020, ndr), si trasforma in realtà, e per gli iscritti che non hanno ancora concluso il ciclo didattico che va dal nido al termine della scuola dell’infanzia si renderà necessario il trasferimento in un’altra struttura. L’asilo nido comunale di Passo Corese, verosimilmente, che ora resta l’unica materna in paese.

Eppure di proposte, sul tavolo, ce n’erano diverse, dalle semplici idee a trattative vere e proprie avviate con altre realtà del territorio, per cercare di colmare il deficit di iscrizioni protrattosi nel corso degli anni, che come naturale conseguenza si è portato dietro un calo delle entrate economiche della scuola. E sembrerebbe risiedere proprio in una problematica di natura economica l’origine della decisione assunta dalla Diocesi mirtense; difficoltà legate al mantenimento dei costi di un’organizzazione di alto profilo, come le tante testimonianze hanno raccontato, e continuano a raccontare nel corso del tempo. A questo alcuni genitori avevano messo di fronte la proposta di generare entrate, ad esempio, dall’affitto dei locali, sempre della parrocchia, dove per anni è stato ospitato il nido comunale, prima del suo trasferimento nella nuova struttura di Via Giulio Cesare. O ancora, la possibilità di poter intavolare trattative con il vicino centro distribuzione di Amazon, o con le strutture militari situate a Montemaggiore, frazione del Comune di Montelibretti a due passi da Passo Corese, per studiare soluzioni alternative e tenere aperto l’istituto. Così però non sarà, e la scuola “Santa Croce”, inaugurata nel lontano 1958, quando Passo Corese era un piccolo pugno di case attorno alla stazione ferroviaria, ha suonato ieri la sua ultima campanella.

