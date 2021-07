Rieti, riqualificazione del centro: nascono nuova scuola e cittadella giudiziaria

Lu. Spa. 01 luglio 2021 a

a

a

Due nuovi progetti destinati a cambiare il volto di un quartiere e parte della città. Stiamo parlando della cittadella giudiziaria in piazza Bachlet e del nuovo polo scolastico in un’area adiacente al Perseo in fondo a viale Matteucci. Un quartiere, quello di Città Giardino, popoloso e ad alta concentrazione di attività commerciale e quindi trafficatissima. Il costo delle due operazioni si aggira sui venti milioni e finirà con lo stravolgere inevitabilmente la viabilità del quartiere e le abitudini dei residenti in quanto ad impatto urbanistico.

Allarme della mensa Santa Chiara: "Famiglie in difficoltà per far studiare i figli. Chi può le aiuti"

Dunque la cittadella giudiziaria potrebbe diventare presto una realtà. Il progetto per “unificare” i vari uffici giudiziari ad oggi dislocati in vari punti della città prende corpo. Dopo il via libera del Commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini alla rimodulazione per l’utilizzo di oltre 11 milioni inizialmente destinati alla riqualificazione del polo scolastico Minervini-Sisti da destinare per la realizzazione di una nuova scuola nell’area adiacente il centro commerciale Perseo, l’attuale edificio scolastico sembra ormai destinato ad essere riconvertito in immobile a servizio del tribunale di Rieti costretto da anni a fare i conti con la mancanza di spazi. Un passo importante verrà fatto nella prossima seduta della commissione urbanistica chiamata a pronunciarsi sul progetto stesso prima del passaggio in consiglio comunale per il definitivo via libera.

La Uil: stazione in periferia per dire addio ai passaggi a livello

“La proposta avanzata al presidente del tribunale e al procuratore capo – spiega il sindaco Cicchetti – è stata accolta con favore proprio perché il progetto prevede di raggruppare tutti gli uffici con la possibilità che l’intera area possa essere recintata a spese dell’amministrazione della giustizia in modo da garantire quella sicurezza che hanno sempre invocato”. Una accelerata al progetto è arrivata dalla riunione che si è tenuta tra l’assessore all’urbanistica Emili, il presidente del tribunale di Rieti De Angelis, il procuratore capo Cusano, l’assessore regionale Di Berardino e il commissario straordinario alla ricostruzione Legnini che ha espresso un primo parere favorevole dopo aver ricevuto la disponibilità da parte del ministero di grazia e giustizia di acquisire la scuola dotarla di tutto l’apparato che serve alla Giustizia facendo anche i lavori di consolidamento con il finanziamento della Ricostruzione (11 milioni). Sulla tempistica non sembrano esserci altri dubbi: “Il progetto ormai è ben avviato – conclude Cicchetti – e tiene conto del recupero di un’area abbandonata da anni e della realizzazione di una nuova scuola antisismica il consiglio comunale non potrà che pronunciarsi positivamente entro un paio di mesi al massimo”.

x 1 / 22

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.