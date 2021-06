Castelnuovo di Porto, serata magica all'ombra di Rocca Colonna

Giovanni Massini 30 giugno 2021 a

Bella serata, complice anche un cielo stellato ed una fantastica brezza, in piazza Vittoria Veneto, a Castelnuovo di Porto, sapientemente organizzata da Annamaria Brazzò, veterana di eventi di questo tipo, insieme al Comune di Castelnuovo di Porto. La location è di quelle che ti restano dentro, al cospetto di Rocca Colonna, il castello che domina il borgo antico, appartenuto a quella famiglia, il cui rampollo Sciarra Colonna, fu artefice del famoso “Schiaffo al Papa” di Anagni. Dopo un discreto lasso di tempo, passato nel dimenticatoio, ormai da qualche anno, questo splendido maniero è perfettamente restaurato e, per l’occasione, il sindaco Riccardo Travaglini ha spalancato le porte. La serata, condotta da Sergio Tirletti e Cristina Sciabbarrasi, ha visto l’alternarsi di performance canore, balli orientali e sfilate di moda.

Ad aprire, la stilista Ivanka Braut, seguita dalle performance canore di Sergio Vero, che ha cantato pezzi di Adriano Celentano, con sorprendente maestria. Lo “Shalimar dance group”, di Maria Vittoria Gabriele (per l’occasione Maria Vittoria Gabriele, Sara Taira e Daniela Maurelli), si è esibito in danze etniche di stile arabo, con candelabri ed altri accessori e la Sciabbarrasi ha eseguito una coreografia con le ali.

Il noto soprano Anna Bruno, accompagnata in alcuni brani dall’armonica del maestro Luca Imbriani, ha inondato il borgo con la sua potenza canora. Simpaticissime le performance di Angela Maranto, che ha cantato pezzi, non facili, di Tina Turner. Come sempre ironiche e pungenti, le battute di Gabriele Marconi. In piazza anche Elisabetta Viaggi, che ha partecipato a Miss Italia nel 1985, non udente, anno in cui, proprio per lei, è stato coniato il termine di “Miss Coraggio”. Ha chiuso Sergio Tirletti, con un appassionato tango in piazza.

