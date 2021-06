Rieti Covid, vaccino in camper. Parte il tour della Asl: primo appuntamento a Cantalice. Tutte le tappe

30 giugno 2021 a

Da domenica 4 luglio al via il primo tour vaccinale anti-covid19 del Lazio, con Unità Sanitaria Mobile. Vaccini J&J over 18 anni con prenotazione sul posto. Cinque i Comuni della provincia di Rieti coinvolti. La direzione aziendale della Asl di Rieti annuncia l’avvio del primo Tour Vaccinale anti-covid19 del Lazio con l’ausilio di una Unità Sanitaria Mobile: si tratta di una iniziativa unica nel suo genere, che prevede la somministrazione del vaccino J&J a tutti gli over 18 anni, con prenotazione diretta sul posto senza ticket virtuale.

Grazie all’Unità Sanitaria Mobile, un’equipe vaccinale aziendale composta da medici, infermieri e operatori socio sanitari, raggiungerà le piazze di Cantalice il 4 luglio, Borgorose il 7 luglio, Poggio Moiano l’8 luglio, Castel S. Angelo il 12 luglio e Poggio Mirteto il 14 luglio. Al momento sono previste 150 somministrazioni ad evento.

La Asl di Rieti, grazie alla collaborazione dei sindaci, farà tappa nelle piazze dei cinque comuni della provincia di Rieti dalle ore 17:00, fino alle ore 22:00. Con il trascorrere delle ore, l’evento di sanità pubblica assumerà anche una connotazione ludica, con momenti musicali e gastronomici con prodotti a chilometro zero gentilmente offerti dall’Accademia Italiana della cucina delegazione di Rieti, dall’Azienda agricola D’Ascenzo, Salumificio SA.NO, Azienda Agricola La Mucilla, Colle Solaio, Azienda agricola Le Cese, così da trasformare l’iniziativa in una vera e propria festa di piazza. Il Tour vaccinale anti-covid19 si concluderà a Rieti, alla fine di agosto, con l’evento di chiusura del Tour vaccinale, nella speranza che in quella occasione si possa festeggiare anche il raggiungimento dell’immunità di gruppo.

