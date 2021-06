Rieti, l'ospedale San Camillo de' Lellis è Covid free. Non ci sono più positivi ricoverati

30 giugno 2021 a

Non ci sono più positivi ricoverati. Dopo 16 lunghi mesi, l'ospedale de' Lellis di Rieti oggi, mercoledì30 giugno, é tornato finalmente Covid Free. In questo momento infatti, non si registrano degenti Covid in nessun reparto ospedaliero e gradualmente, le strutture che in questi mesi erano state destinate ai pazienti affetti da Covid, stanno tornando alle loro attività di riferimento, in particolare nell'area medica e chirurgica. Il livello di guardia naturalmente resta e l'ospedale é pronto, attraverso i propri, reparti, servizi e personale sanitario ad ogni nuova evenienza.

Per quanto riguarda il bollettino dell'emergenza coronavirus del 30 giugno, .all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registrano 2 nuovi guariti, entrambi a Rieti. Numero tamponi eseguiti: 228. Totali tamponi eseguiti: 99.010. Totale positivi in provincia di Rieti: 10.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione nel Lazio è partita oggi, martedì 30 giugno, l’operazione Delta con i camper per la vaccinazione anti- Covid ad accesso diretto, sia in località montane sia in località balneari. In particolare ad Arcinazzo Romano e Affile (Asl Roma 5) e al Lido di Latina (Asl Latina). L’obiettivo è aumentare la copertura vaccinale per contrastare la variante Delta con un’iniziativa proattiva. Lo spiega in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Andiamo incontro ai cittadini che ancora non si sono vaccinati - sottolinea - Sarà una campagna capillare e ringrazio i nostri operatori e la collaborazione delle amministrazioni comunali". Sono 51.007.304 i vaccini anti- Covid somministrati nel nostro Paese, il 91,2 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 55.302.293 (37.404.244 Pfizer/BioNTech, 10.406.506 Vaxzevria di AstraZeneca, 5.445.037 di Moderna e 2.046.506 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 18.410.229 (il 34,09 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:10 di oggi 30 giugno.

