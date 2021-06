Rieti, all'abbazia di Farfa concerto in onore delle vittime del Covid: il tenore Roberto Cresca uno dei protagonisti

30 giugno 2021 a

a

a

Sarà il tenore Roberto Cresca uno dei protagonisti del concerto che si svolgerà questa sera 30 giugno alle ore 20:30 presso la splendida Abbazia di Farfa “in memoriam” dedicato alle vittime della pandemia da covid 19. L’evento, di caratura internazionale, prevederà l’esecuzione del Requiem in Re minore di Mozart, ultimo capolavoro del genio salisburghese, vero e proprio caposaldo della storia della musica. L’esecuzione sarà affidata ai solisti Mariana Altamira, Elena Fornova, Roberto Cresca ed Alessio Quaresima Escobar che assieme ad una grande orchestra e coro saranno diretti dal Mº Francesco Lupi. L’appuntamento sarà ripreso e trasmesso sulla piattaforma satellitare ClassicoTv in mondo visione.

Guzzanti , Ricciarelli e Covatta pronti ad animare le “Serate borgiane”

Roberto Cresca intraprende giovanissimo lo studio del pianoforte e delle percussioni a cui è seguito lo studio del canto presso la scuola comunale di Musica di Nepi (Viterbo). Nel 2003 entra nel conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma. Nel settembre 2006 canta in un recital al Palais de la Bourse di Parigi. Ha cantato in numerosi concerti e recitals che lo hanno visto impegnato in tutta Italia. A settembre 2008 ha vinto la borsa di studio “E. De Curtis” al concorso internazionale Ritorna Vincitor di Ercolano (Napoli). Ad ottobre 2009 ha ricevuto il premio speciale Pavia Lirica al concorso internazionale Gaetano Fraschini di Pavia sotto la presidenza del basso Bonaldo Giaiotti e a novembre 2009 ha vinto la borsa di studio per giovani cantanti lirici della fondazione Lina Aimaro Bertasi di Sirmione.

Il tenore Cresca e il piano di Pappalardo Fiumara incantano gli studenti del Vanni

A marzo 2010 è vincitore del 64° Concorso Comunità Europea di Spoletom Il 9 luglio 2010 ha preso parte ad un concerto presso l’Ecpo Universaledi Shanghai (Cina) come rappresentante dell’eccellenza italiana nel mondo. Ha preso parte a tournèe internazionali in Cina presso il parco archeologico di Xi An, Turchia presso il teatro Casa d'Italia di Istanbul, Francia presso la Salle Gaveau di Parigi, Russia presso il teatro Hermitage di Sanpietroburgo, Sudafrica presso il teatro dell'università di Pretoria e Canada presso il teatro Saint Michel di Toronto.

Il tenore Gianluca Sciarpelletti in scena a Taormina nel ruolo di "Turiddu"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.