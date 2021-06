Rieti, stazione in periferia per togliere i passaggi a livello. La proposta della Uil

P. C. 30 giugno 2021 a

a

a

Rieti, si torna a parlare di stazione e sottopasso. Questa volta a riproporre una proposta, definita a costo zero, è la Uil per voce del suo segretario Alberto Paolucci che chiede alla giunta Cicchetti di votare “una variante al Piano regolatore generale che preveda lo spostamento della stazione ferroviaria fuori città, verso la zona sud con una nuova struttura che abbia servizi e parcheggi a disposizione dei cittadini”. Secondo il segretario della Uil l'approvazione del documento darebbe il via “ad una vera stagione di sviluppo armonico per la città, che sappia guardare al futuro perché, più passa il tempo e più è evidente che il dibattito sul sottopasso sì, sottopasso no e sui relativi passaggi a livello è un confronto superato, che fa apparire il tunnel sotto Viale Maraini un lavoro già vecchio”.

Ferrovia dei due mari, scende in campo il vescovo

Quindi niente più schieramenti opposti e raccolta firme, ma piuttosto “spostare la stazione fuori dal centro abitato con una scelta strategica che eliminerebbe in un solo colpo il sottopasso e i passaggi a livello”. Nella nuova stazione immaginata dal segretario Uil “transiterebbero sia gli attuali treni verso Terni e quelli che, speriamo presto, porteranno da Rieti a Passo Corese”. La mobilità, secondo quanto esposto da Paolucci è uno dei fattori decisivi per le sfide del futuro e “il Comune non può dimenticarlo, ma intervenire sulle infrastrutture per avere un sistema di trasporto pubblico valido e collegamenti con le altre città all’altezza delle aspettative”.

Ferrovia Rieti-Terni più veloce. Lavori per migliorare la linea

A riprendere e appoggiare la proposta, anche Augusto Giovannelli dell’Ada Uil che definisce unica in grado di “congiungere la Città delle Mura con la parte Nord”. Giovannelli aggiunge che “in sostituzione del percorso ferroviario attuale, andrebbe creata una fascia verde con percorsi pedonali-ciclabili e la richiesta della variante al Piano Regolatore Generale è stata avanzata in previsione del progetto di collegamento ferroviario con Roma”. Ma, c'è un ma. Qualche giorno fa il presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, Fabio Refrigeri ha annunciato interventi di riqualificazione predisposti da RFI per la stazione di Rieti e di miglioramento del tratto Rieti e Terni, in previsione dell'arrivo, in autunno, dei treni Bimodali che permetteranno di raggiungere direttamente Roma da Rieti”. Quindi a breve partiranno gli interventi per rendere migliore e più funzionale la stazione di Rieti con l'installazione di un sottopasso con ascensori per le persone con disabilità. Insomma il dibattito resta attuale e soprattutto a nuove proposte.

Salaria, Rieti-Torano e piscina del Terminillo. Le storiche opere incompiute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.