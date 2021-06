Fara in Sabina, Francesca Dominici si dimette da comandante della polizia locale. Lavorerà nel Comune di Rieti

29 giugno 2021 a

Francesca Dominici ha rassegnato le dimissioni da comandante della polizia locale di Fara in Sabina. Non solo, ma dopo 12 anni trascorsi in divisa si prepara a cambiare anche lavoro. A giorni prenderà servizio, con un ruolo amministrativo, presso il Comune di Rieti.

"Una decisione presa per essere più vicina alla famiglia dalla quale vengo e a quella che sto costruendo. Dopo 12 anni esatti e 6 Amministrazioni (Rieti, San Benedetto del Tronto, Fara in Sabina, Collevecchio, Riano, Montelibretti e ancora Fara in Sabina, questa volta da Comandante del secondo Comune della Provincia) è tempo di cambiare - ha fatto sapere sui social Dominici -. Ho presentato le mie dimissioni al Comune di Fara Sabina, per prendere servizio, tra pochi giorni, presso il Comune di Rieti dove ricoprirò un ruolo amministrativo, da vincitrice di concorso. Sono abituata ai cambiamenti ma questa volta è diverso. Riporrò nell'armadio non solo la divisa, ma un modo di vivere e di pensare. Porterò con me le tante persone che mi hanno accompagnato in questo percorso faticoso ma anche e soprattutto pieno di soddisfazioni. Una decisione incredibilmente difficile, ma la vita può cambiare traiettorie immaginate e disegnate passo dopo passo. Le necessità possono mutare nel tempo e bisogna essere pronti a guardare al futuro diversamente e a rimettersi in moto con la grinta e l'impegno di sempre. Il mio pensiero e il mio ringraziamento più grande va all' amministrazione comunale di Fara in Sabina, per la fiducia che ha sempre riposto in me e in particolare al sindaco, Roberta Cuneo e al vice con delega alla Municipale, Simone Fratini” conclude Francesca Dominici.

Francesca Dominici è stata protagonista di una folgorante carriera con la divisa ed è stata a lungo anche collaboratrice preziosa del nostro giornale, prima di indossare la divisa e durante i suoi incarichi. Proprio qualche giorno fa si è sposata con il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli anche lui per anni collaboratore della nostra testata. Auguri a Francesca per il nuovo lavoro.

