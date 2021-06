Amazon, contro le varianti hub da 500 dosi di vaccino al giorno a Passo Corese

Paolo Giomi 29 giugno 2021 a

a

a

Saranno il direttore generale della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo, e l’amministratore delegato di Amazon Logistica, già responsabile del centro distribuzione FCO1 di Passo Corese, a presenziare all’apertura ufficiale del nuovo hub vaccinale di Passo Corese, in programma venerdì mattina, 2 luglio (ore 9). La struttura, com’è ormai noto, funzionerà in maniera “ibrida”, con una parte destinata ai cittadini residenti nella Regione Lazio, e una parte ai dipendenti del colosso americano del commercio online, per una capacità, annunciata dalla stessa Asl reatina, di somministrare circa 500 inoculazioni al giorno. Numero che, sommato alle dosi già somministrate sia dal centro vaccinale di Fiano Romano, dall’altra parte del Tevere, sia dal nuovo hub appena aperto presso i locali del Cnr di Monterotondo, a 10 chilometri scarsi di distanza, porta la capacità di inoculazione del vaccino anti-Covid dell’intera area tiberina a oltre 1000 dosi al giorno, rendendo il quadrante secondo soltanto a Roma.

Nuovo centro vaccinazione della Croce rossa

Questi dati testimoniano non soltanto la necessità di poter dotare un’area strategica come quella Sabina, reatina e romana, di punti di somministrazione del vaccino, ma anche l’importanza dell’area stessa, per i suoi numeri demografici e non solo. All’inaugurazione dell’hub di Passo Corese prenderanno parte anche le istituzioni e le autorità locali, che sin dal primo momento della campagna vaccinale hanno da sempre sostenuto la necessità del Comune di Fara Sabina di avere un suo punto riservato alle vaccinazioni. Ora, dal prossimo fine settimana, la campagna potrà dunque avere finalmente inizio, proprio in un momento in cui le sirene d’Oltremanica (e non solo) sulla variante Delta del virus tornano a spaventare il mondo intero.

La Asl dice sì al centro vaccinale. Lo gestiranno i medici di famiglia

A tal proposito, però, da un altro luogo-simbolo del Covid in terra Sabina, il borgo di Nerola, lo scopo fine settimane sono arrivate le rassicurazioni del direttore sanitario dell’Istituto Lazzato Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che ha ribadito come “Nel Lazio la variante Delta è ben al di sotto della media nazionale. Rispetto al 16% riscontrato in Italia, qui è al 3”. Un numero che, inoltre, si attesta quasi interamente nelle province del basso Lazio, su tutte quella di Latina, e che per il momento non si è ancora manifestato in provincia di Rieti. “Ora è necessario mettere in atto due elementi importanti. Da un lato spingere per completare il ciclo vaccinale: dopo la prima dose la copertura è del 60%, ma dopo la seconda sale al 90. In vista dell’estate la sanità deve andare incontro ai cittadini, per questo le Regioni devono aprire e si devono organizzare per vaccinare anche in vacanza. Proprio come si sta facendo nel Lazio”. E soprattutto in provincia di Rieti, dove le somministrazioni hanno superato quota 120 mila dosi.

Asl e Amazon aprono il centro vaccinale. Inaugurazione entro fine mese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.