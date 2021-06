Rieti, "Ho atteso ore al pronto soccorso". La denuncia di un cittadino. La Asl: "Lavoriamo a pieno regime"

T. B. 29 giugno 2021 a

Avere un malore o subire un infortunio più o meno grave in provincia di Rieti durante il fine settimana non è affatto auspicabile in quanto “il servizio sanitario offerto nel fine settimana non risulta all’altezza delle esigenze richieste e soprattutto risulta sottodimensionato ma non solo per gli effetti del Covid ma per quello che mi è stato riferito dagli operatori sanitari in servizio, da opinabili scelte amministrative”. A raccontare la disavventura al pronto soccorso dell’ospedale De Lellis nella giornata di sabato 26 giugno, è stato un cittadino non più giovanissimo che ha preferito mantenere l’anonimato.

“Questa, purtroppo, l'amara verità che è emersa da chi, come me - racconta - malauguratamente, lo scorso week end, ha dovuto usufruire del supporto del Pronto Soccorso dell'ospedale De Lellis di Rieti, a causa per le conseguenze di una accidentale caduta di un congiunto”. Ebbene, il protagonista della vicenda, una volta giunto il Pronto soccorso, e fatto presente le lunghe ore di attesa si sarebbe sentito rispondere da alcuni operatori sanitari che “nelle giornate festive e prefestive il personale medico e paramedico in servizio presso la struttura sanitaria reatina (come pure quello posto in modalità di reperibilità), si rivela essere in numero ridotto rispetto ad una normale giornata settimanale; dunque, l'organico designato per il sabato e la domenica sarebbe ridimensionato, con la conseguenza di non poter, suo malgrado, offrire prestazioni adeguate e nei tempi giusti”. A supporto delle parole dei sanitari il protagonista della vicenda racconta di “scene di ritardo nei soccorsi e di attese inammissibili nella cura dei pazienti presenti, visibilmente provati e chiaramente contrariati”.

Dunque il disservizio segnalato sembrerebbe dovuto a “decisioni di politica aziendale” che però andrebbe a gravare su servizi e personale soggetto ad ulteriore stress dopo un anno e mezzo di emergenza Covid. Tuttavia l’Azienda sanitaria locale, interpellata a proposito, ha categoricamente smentito che la direzione “abbia mai preso la decisione di ridimensionare il personale in particolare quello in servizio al pronto soccorso e soggetto a diverse decine di prestazioni ogni giorno che esulano anche dal Covid. Al contrario - fanno sapere dalla Asl - i vertici aziendali sono impegnati a garantire attraverso il costante e professionale impegno di personale medico e paramedico prestazioni sanitarie in ogni settore, pronto soccorso in particolare, che hanno permesso negli ultimi mesi di superare brillantemente l’emergenza sanitaria garantendo servizi e prestazioni”.

