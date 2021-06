Rieti, incidente Caporio. Il funerale di Valerio Ianni. Quattro Strade in lacrime

Paola Corradini 29 giugno 2021 a

Si sono svolti nel primo pomeriggio di lunedì 28 giugno, presso la chiesa Sacro Cuore di Gesù di Quattro Strade, dove il giovane viveva con la famiglia, i funerali di Valerio Ianni il 22enne deceduto sabato notte in un incidente lungo la Salaria per L'Aquila all'altezza di Caporio. Il padre Massimo, la madre Romina e i tre fratelli, gli amici, i residenti del quartiere si sono ritrovati nel piazzale della parrocchia per rendere l'ultimo saluto a Valerio. Mazzi e corone tutti di fiori bianchi e palloncini giallo rossi all'entrata della chiesa che gli amici hanno voluto posizionare per ricordare la grande passione di Valerio per la sua squadra del cuore, la Roma.

Valerio ha perso la vita in un incidente stradale sabato notte, intorno all'una, mentre stava tornando a casa a bordo della sua auto, una BmwX1, accanto a lui sedeva l'amico Alessandro. Secondo la ricostruzione e i rilievi effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Rieti Valerio, in un tratto di strada dove il limite di velocità è tra 50 e i 70 chilometri orari, ha perso il controllo dell'auto, per circa 80 metri prima di finire contro il guard rail. Gli automobilisti che in quel momento transitavano lungo la consolare hanno visto quanto accaduto e, scesi dalle auto, hanno subito fermato il traffico mentre sul posto, dopo pochi minuti sono arrivati carabinieri e 118 per prestare i primi soccorsi. Che la situazione fosse drammatica è stato chiaro quando i soccorritori, dopo aver estratto dalla Bmw Alessandro, hanno visto che il corpo di Valerio era incastrato tra le lamiere e il guard rail che aveva sfondato il parabrezza entrando dentro l'auto. Mentre i sanitari prestavano i primi soccorsi al ragazzo ferito sono arrivati i vigili del fuoco di Rieti che per estrarre il corpo di Valerio hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche.

Il personale del 118 ha subito tentato anche la rianimazione, ma inutilmente. Poi la corsa in ospedale per trasportare il ferito in condizioni gravi anche se non in pericolo di vita mentre i carabinieri bloccavano il traffico per permettere i rilievi. Solo alle quattro di mattina, l'incidente è avvenuto intorno all'una, la circolazione è tornata normale. Ora è da stabilire se a causare l'incidente mortale sia stata solo l'alta velocità e questo potrà dirlo solo Alessandro che è ancora ricoverato sotto shock presso l'ospedale De Lellis con i medici che scioglieranno la prognosi nei prossimi giorni. A quel punto verrà ascoltato dal Pm che ha posto sotto sequestro il veicolo per ulteriori accertamenti senza richiedere l'autopsia sul corpo del giovane deceduto visto che la dinamica dell'incidente a suo dire è chiara.

