Rieti, parcheggi a pagamento Saba. "Class action per i rimborsi degli abbonamenti". La proposta choc di Sebastiani

Il consigliere comunale, Andrea Sebastiani, pronto ad avviare una class action “se il Comune non provvederà a rimborsare agli aventi diritto parte degli abbonamenti Saba sottoscritti”. “Da oltre un anno - continua Sebastiani - il Comune di Rieti gestisce in proprio i circa 950 parcheggi in superficie riconsegnati dalla Saba Italia. Il 31 marzo scorso, con la scadenza della convenzione con la Società, l'amministrazione comunale ha deciso di riappropriarsi di quasi la totalità dei parcheggi a disposizione fatta eccezione per quelli localizzati a Via di Porta Romana, Piazza della Repubblica e Via Micaeli”.

Ebbene “la Saba ha regolarmente incassato all'inizio dell'anno i proventi degli abbonamenti ma il Comune non ha mai provveduto a rimborsare agli aventi diritto i 9/12 degli importi, nel frattempo bonificati da Saba Italia nelle casse comunali. Lo dimostrano una serie di richieste di restituzione di cittadini che, indignati, attendono da mesi che gli venga rimborsato quanto versato”.

Sebastiani si chiede perché non venga dato corso alle richieste. “D'altronde quando il contribuente è debitore dell'Amministrazione la stessa invia a casa del cittadino l'avviso di pagamento. Mi rivolgo perciò al sindaco affinché dia indicazioni agli uffici di provvedere immediatamente al rimborso di quanto dovuto a coloro che nel 2020 hanno rinnovato il permesso annuale di sosta” conclude Andrea Sebastiani.

