Rieti Covid, il bollettino di domenica 27 giugno. Nessun nuovo caso e 1 guarito. Restano 12 positivi

27 giugno 2021 a

Per il quarto giorno di fila non ci sono nuovi contagi al Covid-19 in provincia di Rieti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus di domenica 27 giugno sull'emergenza coronavirus. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registra 1 nuovo guarito a Selci. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 95 tamponi, dunque i test effettuati dall'inizio della pandemia sono 98.477. In tutta la provincia di Rieti restano 12 positivi.

Ad oggi nel Lazio sono 3.471 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 3.205 in isolamento domiciliare. Mentre 266 persone sono ricoverate, 57 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.322 persone sono decedute e 334.023 guarite. In totale sono stati esaminati 345.816 casi. Su quasi 5 mila tamponi molecolari (meno 3.128 rispetto a ieri) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 18 mila test, nel Lazio si registrano oggi 93 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 14 rispetto a ieri), con 62 contagi a Roma. Inoltre, si registra un solo decesso (meno 2 rispetto a ieri) e 119 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 209 (più 15 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 57 (meno 3 rispetto a ieri). Il valore Rt è a 0,66 con incidenza 12,83/100 mila abitanti. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

"Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5 per cento. I casi a Roma città sono a quota 62 - commenta l’assessore D’Amato -. Oggi un solo decesso a Roma, ma zero decessi nel resto della regione. Dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100 per cento dei tamponi positivi: è stata creata task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing", aggiunge l’assessore.

