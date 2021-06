Rieti, morto ragazzo di 21 anni. Drammatico incidente sulla Salaria per l'Aquila a Caporio

27 giugno 2021 a

È di un morto e un ferito grave il bilancio del grave incidente avvenuto questa notte, 27 giugno, intorno all’una sulla Salaria per L’Aquila, all’altezza di Caporio. La vittima è un ragazzo di Rieti di 23 anni che era alla guida dell’auto. Sul posto vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i due giovani rimasti intrappolati tra le lamiere contorte della vettura prima di consegnarli ai sanitari del 118. Per uno di loro, come detto, non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi di rito anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente che a quanto pare non ha coinvolto altri automezzi.

IN AGGIORNAMENTO

